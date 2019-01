Polsk borgmester i kritisk tilstand: Stukket ned til arrangement

Den borgmesteren i den polske by Gdansk, Paweł Adamowicz, er søndag blevet stukket ned, da han deltog ved et velgørenhedsarrangement

Til et velgørenhedsarrangement i Gdansk er byens borgmester, Paweł Adamowicz, blevet stukket ned. Det skriver polske TVN24.

En mand løb angiveligt op på scenen til arrangementet, hvor han stak borgmesteren med en skarp genstand.

Den polske indenrigsminister, Joachim Brudziński, bekræfter over for TVN24, at borgmesteren er blevet genoplivet på hospitalet, og at hans tilstand er kritisk.

Ifølge mediet er gerningsmanden pågrebet efter overfaldet, mens hans identitet dog fortsat er ukendt. Angiveligt råbte gerningsmanden under angrebet, at han havde været uskyldigt fængslet, og at borgmesterens parti, Borgernes Platform, var skyld i det.

Indenrigsministeren har efterfølgende skrevet et opslag på Twitter, hvor han kalder overfaldet for 'barbarisk'.

- Angrebet på borgmesteren i Gdansk, Paweł Adamowicz, er et ubegribeligt, barbarisk overfald. Jeg er i kontakt med politiet. Alle omstændigheder ved denne hændelse må forklares dybdegående, skriver han på Twitter.

Atak na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza to akt niewytłumaczalnego barbarzyństwa.Jestem w kontakcie z @PolskaPolicja wszystkie okoliczności tego wydarzenia muszą zostać dogłębnie wyjaśnione. — Joachim Brudziński (@jbrudzinski) January 13, 2019