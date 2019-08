Pool-tsunami skaber rædsel i vandpark: 44 kvæstet

Det gik helt galt, da en bølgemaskine i et kinesisk vandland gik i stykker. 44 mennesker kom til skade, da maskinen skabte en pool-tsunami

Det er alle børns drøm at bruge en hel dag i et vandland på en varm sommerdag, men for gæsterne i den kinesiske vandpark Yulong Shuiyun gik det helt galt mandag 29. juli.

Mens parkens bølgebassin var propfyldt med gæster, satte en medarbejder en bølge i gang, men det var ikke en helt almindelig af slagsen.

Maskinen havde af ukendte årsager skruet op for styrken, og så skyllede en kæmpe tsunami-bølge ind over de rædselsslagne børn og voksne, der skrigende måtte flygte.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt Washington Post.

I alt kom 44 mennesker til skade, mens tre fortsat er indlagt med brækkede legemer og andre alvorlige kvæstelser.

I første omgang meldte de lokale medier, at en af de ansvarlige ved maskinen var fuld, men det er senere blevet afkræftet.

Ifølge AP er vandparken nu lukket, mens myndighederne undersøger, hvad der er sket.