Popstjernen Christopher i trafikuheld med Porsche

Popstjernen Christopher har fredag eftermiddag været involveret i et mindre færdselsuheld i København

Den danske popstjerne Christopher har fredag eftermiddag været involveret i et mindre færdselsuheld på Amager Boulevard foran Casino Copenhagen i centrum af hovedstaden.

Ulykken skete kort før klokken 16.50.

Et vidne, der kørte forbi uheldet netop som det skete, fortæller, at en sølvgrå Porsche Macan Turbo af uvisse årsager kørte op i bagenden af en forankørende folkevogn. Efterfølgende ser han popstjernen Christopher træde ud af bilen.

- Han skyndte sig ud af bilen, lige da ulykken var sket, og gik op til den sølvgrå folkevogn. Føreren af folkevognen så ikke ud til at ville ud af bilen. Det lignede, at vedkommende havde slået nakken, fortæller læseren til Ekstra Bladet.

- Ulykken bremsede trafikken og to spor var spærret, siger vidnet.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Københavns Politi, der oplyser, at to personer i forbindelse med ulykken har klaget over nakkesmerter.

- En person er teknisk fastklemt, men hvad det dækker over, kan jeg ikke se i mit system, oplyser vagtchef Michael Andersen til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladets journalist på stedet oplyser, at Christopher omkring 20 minutter efter sammenstødet er kørt fra stedet i den sølvgrå Porsche Macan Turbo.

Her forsøgte Ekstra Bladet også at få en kommentar fra sangeren, men politiet afviste Ekstra Bladets journalist på skadesstedet.

Efterfølgende har Ekstra Bladet forgæves forsøgt at få en kommentar fra Christopher via hans manager ved Warner Music Danmark.

