Populær ferieø ramt af voldsomme skovbrande

Masseevakueringer finder lige nu sted på Gran Canaria, hvor voldsomme skovbrande har ramt den populære ferieø søndag.

Ifølge Independent er mindst 900 hektar plaget af brandene, mens omkring 400 personer er blevet evakueret indtil videre. Skovbrandene menes at være startet af et svejseapparat, hvor en 55-årig spansk mand er anholdt i den forbindelse. Indtil videre er der ikke meldt om nogen omkomne.

Brandene startede blot 20 kilometer fra Artenararegionens hovedstad, Las Palmas.

Man troede at brandene var under kontrol lørdag aften, men de livede op igen i løbet af søndagen. Foto: Carla Rodriguez/Ritzau Scanpix

Brandmænd er overvældede

De voldsomme brande er hård kost for brandmændende, som tweetede ud om situationen søndag morgen.

'Vi er overvældede af situationen. Vi arbejder videre og kæmper for vores ø.'

Præsidenten for De Kanariske Øer, Ángel Víctor Torres, har afholdt et krisemøde med en delegeret fra den spanske regering, lokale myndigheder og beredskab. Der er blevet anmodet om hjælp fra militæret, ligesom man også har bedt om ti ekstra flyvemaskiner.

Myndighederne har varslet farlig vejr mandag. Foto: Elvira Urquijo A./Ritzau Scanpix

Farligt vejrvarsel

Myndighederne havde meldt ud lørdag aften, at der var styr på katastrofen, men ilden blussede som bekendt op igen i løbet af søndagen. Ydermere har det spanske institut for meteorologi meldt ud, at der mandag vil være stærke vind på ø-gruppen, hvorfor branden kunne blive endnu større.

Det er derfor altafgørende, at brandene bliver slukket inden da.