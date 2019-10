Porno-dværg kan få 26 års fængsel

Pornostjernen Bridget the Midget står til en langvarig fængselsstraf, hvis hun kendes skyldig i at have knivstukket sin kæreste

Cheryl Murphy - bedre kendt under sit porno-alias 'Bridget the Midget' - kan se frem til en rum tid bag tremmer, hvis hun kendes skyldig i knivstik og overfald på kæresten Jesse James.

Det skriver TMZ, der har set anklageskriftet fra anklagemyndigheden i Clark County.

Den 39-årige pornostjerne er tiltalt for besiddelse af et dødbringende våben, overfald med et dødbringende våben samt indbrud. Når regningen gøres op i retten, kan det koste Cheryl Murphy op til 26 års fængsel, såfremt hun altså kendes skyldig i samtlige anklager.

Det var naboer, der tilkaldte politiet efter et voldsomt husspektakel i sidste måned. Her stak Cheryl - ifølge anklageskriftet - kæresten Jesse James med en kniv i benet.

Bridget the Midget er et kendt navn i pornobranchen, og hun har medvirket i over 50 pornofilm. Hendes debut i pornoindustrien var i 1999.

Det første retsmøde i sagen er berammet til 7. november.