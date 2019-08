Pornoside afslører en million brugere

Det kan være en risikabel affære at dele sine mest private data med nettets mange ofte ukendte tjenester.

Men når det gælder en pornoside, der lever af, at brugerne deler frække billeder og animationer med hinanden, kan et læk af netop disse data være særdeles pinligt. Og i værste fald dyrt hvis kriminelle får fingrene i brugernes data og begynder at afpresse dem.

Netop det risikerer mere end en million netbrugere ifølge sikkerhedseksperter hos firmaet vpnMentor, efter deres data i ugevis har ligget frit fremme på det store pornoside Luscious.net. Her har hackere og andre kriminelle uden problemer kunne hente de store mængder af data.

Mere end mailadresser

Ifølge rapporten fra vpnMentor er forklaringen, at bagmanden eller bagmændene til Luscious ikke har styr på selv den mest basale form for it-sikkerhed. Således lå de mange data på en server uden passwords.

Og ikke nok med, at mailadresser og brugernavne blev afsløret. Hackere har indtil i dag også haft fri adgang til at se, hvad de enkelte brugere har foretaget sig på pornosiden.

Det er alt fra hvilke billeder, de har liked, til hvor mange videoer de selv har uploadet, deres kommentarer og antallet af billedalbum, de enkelte brugere står bag.

Lukkede hullet

Også dybt personlige blogs, som man kan oprette på Luscious, har hackere nemt kunne koble sammen med den mailadresse, som alene brugeren og administratoren af pornosiden normalt bør have adgang til.

Ifølge Techcrunch har deres journalister fået en reaktion fra de anonyme administratorer af pornosiden, som derfor nåede at lukke sikkerhedshullet, inden historien blev offentligt kendt.

Det er dog uvist, hvem der - som sikkerhedseksperterne - ellers har opdaget de ubeskyttede data, der i mindst to uger har ligget frit fremme for alle på nettet.