Porsche påkørte 12-årig: Vakte opsigt før ulykke

En ukendt rød Porsche Boxster med to sæder med en stjålet nummerplade, der fører tilbage til en VW Golf, der er meldt stjålet i Nordsjælland for nogle dage siden, er central i en mystisk ulykke, hvor en 12-årig pige blev kørt ned, brækkede benet og fik hjernerystelse, mens føreren stak af fra uheldsstedet.

Det skete torsdag omkring klokken 14.55 i krydset Elverdamsvej/Hornsherredvej i Bilstris ved Kirke Hyllinge, hvor Porschen påkørte pigen, da hun gik over vejen.

Den kvindelige bilist steg tydeligt chokeret ud af bilen med et kæledyr i armene, hvorefter hun blev trøstet af en mand i en sort VW Golf, der kørte bag hende, og efterfølgende kørte væk med kvinden på passagersædet uden at hjælpe offeret. Det gjorde andre forbikørende.

Det er endnu uvist, om den sorte Golf er identisk med den stjålne Golf i Nordsjælland. Men vidner har efterfølgende sagt, at flugtbilen formentlig havde tyske nummerplader.

Tekniske undersøgelser

- Når den danske stjålne bil fra Nordsjælland bliver fundet, er der et spor mere at arbejde videre med. Men der er rigtig mange løse ender i den her sag, siger pressetalsmand Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Fokus har været at undersøge Porschen for tekniske spor i form af blandt andet dna fra den kvindelige fører, men næste skridt vil være at undersøge bilens stelnummer.

Der er tale om en rød luksusbil med to sæder, som har vakt opsigt i området omkring en halv time før uheldet.

- Vidner siger, at de har set den køre sammen med den sorte Golf hen mod uheldsstedet, før uheldet skete. Som vidnet sagde, vakte den opsigt, både på grund af Porschen, mens også Porschens og forfølgerbilens hastighed i forhold til vedkommendes egen hastighed, og at vidnet så ganske kort efter så den meget karakteristiske bil impliceret i et uheld, siger Martin Bjerregaard.

- Ved I, om kvinden er kommet til skade?

- Det tyder det ikke på ud fra vidneudsagn. Hun virkede selvfølgelig noget chokeret over at køre et barn ned, og vidner har beskrevet, at hun bliver trøstet af den mandlige fører i den sorte Golf, der får hende sat ind på passagersædet i den sorte Golf og kører væk. Og det bekræfter også relationen mellem bilerne og manden og kvinden. Og det er det, der gør det endnu mere speget, siger pressetalsmanden.

Alvorlig sag

Han peger på, at det kan virke meget bevidst, at de to personer kører væk.

- Måske fordi man har et eller andet, man vil skjule. Måske bare noget banalt som, at man ikke har et kørekort, eller bilen er stjålet. Så er det også en alvorlig sag i sig selv, men nu er det i hvert fald blevet til en alvorlig sag, når man kører en ned og efterlader hende i hjælpeløs tilstand, siger han.

Ingen har hørt de to personer tale sammen på uheldsstedet.

- Så vi ved ikke, om det er danskere. Specielt taget i betragtning at nogle mener, at den sorte Golf har tyske nummerplader, siger Martin Bjerregaard og peger på, at et muligt motiv også kan være, at bilerne ikke er registreret i Danmark og ikke er forsikret.

- Men det kan vi forhåbentlig finde ud af, når vi er færdig med at undersøge Porschen for tekniske spor og kan begynde at interessere os for selve bilen. Kan fabrikken fortælle os, hvor den er leveret til, så det kan hjælpe os videre, siger han.

Det er endnu uvist, hvordan ulykken skete.

- Vi ved, at pigen var ved at krydse vejen. Men hende har vi ikke haft lejlighed til at snakke med endnu. Hun har selvfølgelig fået den fornødne behandling for et brækket ben og hjernerystelse. Hun har det efter omstændighederne godt, men hun er selvfølgelig stærkt chokeret over hele oplevelsen. Og det bliver ikke bedre af, at føreren overlader hele ansvaret til andre bilister, der kommer til stedet, siger han.

- Vi håber stadig, at nogen giver sig til kende. Ethvert bidrag er kærkomment i forhold til at få identificeret både kvinden og manden, siger han.

Kvinden beskrives som dansk af udseende, 40-45 år gammel, 165-170 cm høj og af almindelig kropsbygning. Hun havde langt, lyst hår og en spids næse og havde en kat eller en hund med sig.

Manden beskrives som værende 40-45 år gammel, lyshåret og lys i huden. Han er ifølge politiets beskrivelse tyndhåret og var iført sort bomberjakke.