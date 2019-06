Poul dræbt og huset brændt: Elskede katte og racerløb

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Poul Frank Jørgensen endte sit 80-årige liv i barndomshjemmet på Slagelse Landevej i Vemmelev.

For knap en uge siden satte en eller flere kyniske gerningsmænd en stopper for pensionistens liv, dræbte ham og satte ild til huset, hvor han også boede efter forældrene døde.

Det står nu klart, efter undersøgelser har fastslået, at det var Poul Frank Jørgensen , der blev fundet i ruinerne. Politiet ønsker ikke at fortælle, hvordan han blev dræbt.

Poul Frank Jørgensen var på trods af sin fremskredne alder ’bomstærk’.

Ungkarl altid

Det siger 84-årige Poul Larsen, der er entreprenør. Han havde den nu afdøde ansat i en længere årrække indtil for cirka fem år siden, hvor han kørte lastbil og gravemaskine.

– Han var en enspænder og var ikke sådan en, der rendte med naboerne, men det var ikke sådan, at han ikke snakkede med folk, når han mødte dem, siger Poul Larsen og tilføjer, at han var en rigtig god mand.

Drabsoffers søn: Håber de ruller det store skyts ud

Poul Frank Jørgensen fik aldrig børn eller kone.

– Det gad han ikke. Han har været ungkarl altid. Det havde han det fint med, siger Poul Larsen.

Gamle biler

Til gengæld havde han en hel flok katte, som han var meget glad for.

– Havde han nogle hobbyer?

– Han gik meget op i racerløb og vidste alt om biler. Særligt Volvo, siger Poul Larsen og fortæller, at han havde en veteran-Volvo.

Ifølge naboer sad Poul Frank Jørgensen ofte på en stol foran huset og vinkede til naboer, der kom forbi. Foto: Per Rasmussen

Ifølge Poul Larsen havde Poul Frank Jørgensen en bror, der ligesom forældrene, er død. Han kender ikke til andet familie.

Han kender ikke sin tidligere ansatte som en, der havde specielt mange penge, selvom han nok skal have ligget inde med nogle kontanter.

Men de havde talt om risikoen for hjemmerøveri, fordi Poul Frank Jørgensens boede alene.

– Det var han fuldstændig kold over for. Han ville bare gøre modstand, fortæller Poul Larsen, der fortæller, at han klarede alt selv. Haven og indkøb.

Tre ofre

Poul Frank Jørgensen er det tredje drabsoffer på fire måneder, hvor en ældre, enlig og pensioneret mand er blevet dræbt, og gerningsstedet er sat i brand.

Alle boede på landejendomme ud til relativt trafikerede veje, og der er blot 78 kilometer fra Gundestrup i Odsherred, hvor det første drab og brand skete, til Vemmelev, hvor det sidste skete.

Lighedpunkterne har fået Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi til at lave en særlig efterforskningsgruppe, der samler efterforskningen af drabet på Kiehn Andersen i Ruds Vedby i april og Poul Frank Jørgensen i Vemmelev i juni, ligsom de er i dialog med Midt- og Vestsjællands Politi om branden og drabet på Finn Ørsdahl i Gundestrup i Odsherred i februar.