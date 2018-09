Præsidentkandidat stukket ned i Brasilien

Den konservative brasilianske præsidentkandidat Jair Bolsonaro er torsdag blevet stukket i maven med en kniv i forbindelse med et vælgermøde.

Det skriver flere medier, heriblandt AP.

Angiveligt viser flere videoer, der florerer på nettet, hvordan præsidentkandidaten bliver stukket.

Jair Bolsonaros søn Flavio meddeler dog på Twitter, at hans far har det godt efter omstændighederne.

Ifølge Flavio Bolsonaros var såret 'overfladisk, og han er ok'.

Episoden fandt sted i byen Juiz de Fora, der ligger omkring 200 kilometer nord for Rio de Janeiro. Ifølge brasilianske medier bar han skudsikker vest, men han blev stukket lige under vesten, skriver The Guardian.

Jair Bolsonaro fører reelt de fleste meningsmålinger forud for præsidentvalget i øjeblikket, da den tidligere præsident Luiz Inacio Lula da Silva, som ellers fører meningsmålingerne, af Højesteret er blevet forbudt at stille op, fordi han i foråret blev idømt 12 års fængsel for hvidvask og korruption.

Selvom Jair Bolsonaro i princippet fører meningsmålingerne vil han dog næppe vinde regeringsmagten, skriver Reuters. Ifølge den brasilianske forfatning skal en præsidentkandidat nemlig have mere end 50 procent af stemmerne, og det vurderes ikke, at den stærkt højreorienterede kandidat vil være i stand til at få halvdelen af befolkningens stemmer i en anden runde af præsidentvalget. Her skal de to mest populære kandidater i første runde af afstemningen konkurrere om vælgernes gunst.

Jair Bolsonaro har siddet i parlamentet siden 1991, men han har altså nu valgt at gå efter præsidentposten.

Han har allerede gjort sig stærkt bemærket og har sågar modtaget bøder og er blevet sigtet for særdeles grove udtalelser rettet mod kvinder, sorte og homoseksuelle.

Han har desuden talt varmt om landets militærdiktatur i perioden 1964-1985, og han har lovet at han vil udpege nuværende og tidligere militære ledere til centrale poster i regeringen.