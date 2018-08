Præst dømt for overgreb: - Jeg vil tage imod hjælp

ØSTRE LANDSRET (Ekstra Bladet): Dan Peschack, der har været præst i Tømmerup, blev i går idømt ti års fængsel i landsretten. Landsretten stadfæstede Retten i Holbæks dom fra november 2017.

Dan Peschack er blevet kendt skyldig i overgreb mod og misbrug af en række børn og unge og næsten alle forhold på nær nogle enkelte eksempelvis videredistribuering af børneporno.

Dommen betyder også, at Dan Peschack mister retten til at fungere som præst og have med børn under 18 år at gøre.

Dommen var ikke fair

Tilhørsrækkerne var spækket af mennesker, og i retten kunne de se Dan Peschack iført mørk sweater og hvide skjorte kigge med et stift men nervøst blik, men da dommen blev læst op i retten, virkede han anderledes rolig.

I retten forklarede den 48-årige tidligere præst, at han godt var klar over sin forbrydelses alvor.

- Jeg er ked af at skulle igennem det her igen. Jeg har dog været nødt til det. Jeg syntes ikke, dommen var fair.

- Jeg angrer naturligvis.

- Jeg synes ikke, at det er underligt at være berørt af dette, sagde Dan Peschack i retten.

Peschack fortalte nævningene i retten, at han håbede på at få en retfærdig dom.

- Det eneste, jeg beder om, er en fair dom.

- Jeg er meget ked af alle de mennesker, som jeg har såret i denne sag, sagde han.

Vil gerne vide, hvad der skete

I retten pointerede anklager Helene Brædder, at der var grundlag for en straf på minimum 12 års fængsel, mens forsvarer Ulrik Sjølin forklarede i retten, at det var en alt for streng straf i forhold til andre sager om overgreb.

Han så derfor en fængselsstraf på fire et halvt år til fem år som mere passende.

Forsvareren læste en erklæring op i retten, og her nævnte Sjølin, at Dan Peschack efterfølgende er gået til psykolog, og at han arbejder med sig selv.

- Jeg vil gerne vide, hvorfor det skete. Jeg vil tage imod alt den hjælp, som jeg kan få.

Da anklageren i retten fortalte om det tillidsbånd, som Dan Peschack brød i sin position som præst, så den dømte præst meget sammenbidt ud, og han vendte sit blik flere gange ud mod tilhørerne.

Speciel sag

Sagen om Dan Peschack blev flere gange i retten beskrevet som speciel, da der i Danmark ikke har fundet et så omfattende tilfælde sted.

Sagen begyndte at rulle i sommeren 2016, da en far kontaktede Midt- og Vestsjællands Politi. Faren fortalte, at hans 12-årige søn var blevet seksuelt misbrugt af den nu 48-årige præst fra Tømmerup ved Kalundborg.

Herefter gik det stærkt, og listen af anklager mod præsten blev bare længere og længere. Forholdene dækker blandt andet seksuelle overgreb mod børn, blufærdighedskrænkelse og besiddelse af børneporno.

