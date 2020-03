Præst ignorerede coronaadvarsel: Nu er han anholdt

En præst, der hævder, at coronavirus er 'blæst totalt ud af proportioner', er tiltalt for ulovlig forsamling

Præsten Rodney Howard-Browne er blevet anholdt, efter at han har holdt gudstjenester i en stor kirke i USA, hvor hundredvis af mennesker har været samlet midt i coronakrisen.

Han er tiltalt for ulovlig forsamling og overtrædelse af en folkesundhedslov, der er trådt i kraft i krisesituationen. Præsten har efterfølgende meldt sig selv til myndighederne i Florida.

Det skriver Sky News.

Det er ikke første gang, at præsten skaber overskrifter i medierne. Han fik for nyligt stor opmærksomhed for at hævde, at covid-19 var 'blæst totalt ud af proportioner'.

Rodney Howard-Brownes advokater insisterer på, at præstens kirke har efterlevet statens regler om, at folk skal holde seks fods, svarende til knap to meter, afstand til hinanden i offentligheden.

De hævder, at de lokale myndighedernes ageren er 'diskriminerende over for religion og kirkeforsamlinger'.

Ifølge Chad Chronister, der er sherif i Hillsborough County i Florida, havde han advaret kirkens ledere om faren ved ikke at overholde social afstand, men Howard-Browne valgte at trodse advarslerne og holde gudstjenester alligevel.