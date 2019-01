Præst voldtaget i fængsel

En 53-årige mandlig indsat i et topsikret svensk fængsel skal nok ikke gøre sig de store forhåbninger om at komme i himlen, når tid er.

Det svenske politi undersøger nemlig lige nu en voldtægt af en kvindelig fængselspræst. Det skriver Nya Dagbladet.

Den formodede voldtægtsmand har angiveligt voldtaget præsten, da hun besøgte fængslet 13. december sidste år.

Ugerningen blev anmeldt af præsten en uge efter, hvorpå manden blev placeret i isolation. Han er dog siden tilbage i almindelig afsoning.

Manden afsoner en dom på fire et halvt års fængsel for flere forbrydelser. Han er blandt andet dømt for for omfattende narkotikahandel.

Han er tidligere blevet idømt en tillægsdom på 15 måneders fængsel for at mishandle en medfange i fængslet, som desuden regnes for at være et af Sveriges mest sikre.

Episoden til trods har det svenske fængselsforbud og Sveriges kristne råd i sinde at fortsætte med at lade præster besøge fængsler.