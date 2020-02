Premierminister anklaget for mord

Premierminister i Lesotho Thomas Thabane bliver fredag sigtet for drab på sin ekskone. Det siger politikommissær Paseka Mokete torsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Premierministeren bliver sigtet for drab. Politiet forbereder direktiverne, og han bliver formentligt sigtet i morgen, siger Paseka Mokete ifølge Reuters.

I forvejen er premierministerens nuværende kone - Maesaiah Thabane - sigtet i sagen. Drabet skete tilbage i 2017, hvor premierministerens tidligere kone blev skudt ned på åben gade foran sit hjem. Otte andre er ligeledes sigtede i sagen.

Kun to dage inden Thomas Thabane skulle indsættes som premierminister i sin anden valgperiode, blev Lipolelo Thabane skudt og dræbt i et bagholdsangreb foran sit hjem.

Premierministeren og Lipolelo Thabane lå på daværende tidspunkt midt i en bitter skilsmisse.

Thomas Thabane beskrev dengang mordet som 'et meningsløst drab', begået af ukendte gerningsmænd. Et mord han nu selv er anklaget for at have taget del i.

I begyndelsen af januar kom nye detaljer frem om sagen, da et brev skrevet af landets politichef adresseret til Thomas Thabane såede tvivl om, hvorvidt premierministeren var indblandet i mordet. Den tvivl har nu udmøntet sig i en mordanklage.

Thomas Thabane er 80 år gammel.

