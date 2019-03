Premierminister: Drabsmand var ikke færdig

En bevæbnet person trængte fredag ind i en moské i byen Christchurch i New Zealand. Vedkommende løsnede skud mod muslimer til fredagsbønnen, så flere blev dræbt og adskillige såret.

Også en anden moské i byen blev ramt af et skudangreb.

Her er, hvad vi natten til lørdag dansk tid ved om angrebene:

Angrebene:

* Fredag omkring klokken 13.40 lokal tid gik en bevæbnet mand ind i Masjid al Noor-moskéen i det centrale Christchurch og åbnede ild.

* Omkring 300 mennesker var samlet til fredagsbøn.

* Den centrale del af byen blev ryddet for mennesker. Rådhuset, hospitaler og skoler blev lukket, og folk skulle blive i de bygninger, hvor de var. Skoleelever, der deltog i klimastrejke i Christchurch, blev evakueret.

* Desuden advarede politiet folk mod at tage til moskéer noget sted i New Zealand, fordi det var uvist, om der ville kunne ske flere angreb under fredagsbøn.

* Politiet rykkede talstærkt ud efter anmeldelserne om angrebene, og der er fortsat stor tilstedeværelse af politi i Christchurch.

* Politiet bekræftede over for den britiske avis The Guardian, at der var en bombe i en bil, der forulykkede omkring tre kilometer fra Masjid al Noor-moskéen.

Døde og sårede:

* 49 personer er døde som følge af angrebene. Det bekræftede den lokale rigspolitichef Mike Bush på et pressemøde fredag formiddag dansk tid.

* 41 af ofrene blev dræbt i moskéen Masjid al Noor i den centrale del af Christchurch. Syv andre blev skudt og dræbt i moskéen Linwood Ave - tre af dem uden for bygningen. Det sidste offer afgik ved døden på hospitalet.

* Derudover modtager 42 personer natten til lørdag dansk tid fortsat behandling på hospitalet, skriver BBC.

* Flere af dem meldes hårdt såret, heriblandt en fireårig dreng.

Formodede gerningsmænd:

* Tre personer blev anholdt efter skyderierne, oplyste rigspolitichef Mike Bush. Politiet vil ikke udelukke, at der er flere gerningsmænd.

* En af de formodede gerningsmænd er en 28-årig australsk statsborger ved navn Brenton Tarrant.

* Han er sigtet for drab og er som den eneste af de anholdte blevet fremstillet i grundlovsforhør. Det skete ved retten i Christchurch, hvor en dommer valgte, at Tarrant skulle forblive fængslet indtil 5. april.

* Det forventes, at han bliver sigtet for flere forbrydelser.

* Anklagemyndigheden i Bulgarien har indledt en efterforskning af den 28-årige mand, efter at det er kommet frem, at han var i Bulgarien fra den 9. til den 15. november sidste år. Hans intentioner med besøget skal kigges efter i sømmene.

* Brenton Tarrant har også besøgt Tyrkiet for nylig.

Video af skudangreb:

* En video cirkulerer på nettet med optagelser af skyderiet. Politiet opfordrer alle til at lade være med at dele videoen, der er meget krænkende for både ofre og efterladte.

* Det var den formodede gerningsmand selv, der optog videoen, som blev sendt live på Facebook. Det gjorde han angiveligt med et kamera, der var spændt fast til hans pande.

* Facebook tog efter henvendelse fra det newzealandske politi straks videoen ned, skriver Daily Mail.

* Desuden er den formodede gerningsmands konti på Facebook og Instagram lukket.

* Den formodede gerningsmand Tarrant har også lagt et angiveligt højreekstremistisk manifest på nettet.

Politiske reaktioner:

* New Zealands premierminister, Jacinda Ardern, betegner det som "en af de mørkeste dage i New Zealands historie". Hun siger, "at det kun kan beskrives som et terrorangreb".

* Politiet siger, at der fortsat er ekstremt høj risiko forbundet med at bevæge sig ud i Christchurch.

Kilder: Reuters, AFP, BBC.