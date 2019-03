Premierminister efter angreb: Ny våbenlovgivning nu

En bevæbnet person er trængt ind i en moské i byen Christchurch i New Zealand og har dræbt og såret adskillige mennesker. Også en anden moské i byen er ramt af et skudangreb.

Her er, hvad vi foreløbig ved om angrebene:

* Antallet af dræbte ved de to angreb er steget til 49. Det siger rigspolitichef Mike Bush på et pressemøde fredag.

* 41 af ofrene blev dræbt i moskéen Masjid al Noor i den centrale del af Christchurch. Syv andre blev skudt og dræbt i moskéen Linwood Ave - tre af dem uden for bygningen. Det sidste offer er afgået ved døden på hospitalet.

* 20 personer er hårdt såret, skriver BBC.

* Fire personer er i politiets varetægt, oplyser rigspolitichef Mike Bush. Politiet vil ikke udelukke, at der er flere gerningsmænd. Der er tale om tre mænd og en kvinde.

* En af de formodede gerningsmænd er en australsk statsborger.

* Omkring klokken 13.40 lokal tid gik en bevæbnet mand ind i al Noor-moskéen i det centrale Christchurch og åbnede ild.

* Omkring 300 mennesker var samlet til fredagsbøn.

* En video cirkulerer på nettet med optagelser af skyderiet. Politiet opfordrer alle til at undlade at dele videoen.

* Det var den formodede gerningsmand selv, der optog videoen live på Facebook. Facebook tog efter henvendelse fra det newzealandske politi straks videoen ned, skriver Daily Mail.

* Desuden er den formodede gerningsmands konti på Facebook og Instagram lukket.

* Ifølge Radio New Zealand har den formodede gerningsmand, som er 28 år, også lagt et angiveligt højreekstremistisk manifest på nettet.

* Politiet har bekræftet over for den britiske avis The Guardian, der har en journalist på stedet, at der var en bombe i en bil, der forulykkede omkring tre kilometer fra al Noor-moskéen.

* Premierminister Jacinda Ardern betegner det som 'en af de mørkeste dage i New Zealands historie' og 'at det kun kan beskrives som et terrorangreb'.

* Premierministeren befinder sig i byen New Plymouth, men er på vej tilbage til Wellington for at holde krisemøde i regeringen.