Premierminister: En af de mørkeste dage i vores lands historie

Foto: Reuters TV/Ritzau Scanpix

- Dette er en af de mørkeste dage i New Zealands historie.

Sådan lød det fra landets premierminister, Jacinda Ardern, på et pressemøde efter at en gerningsmand har affyret skud mod en menneskemængde, der var samlet til fredagsbøn i en moské i byen Christchurch.

Newzealandsk politi har bekræftet, at der er omkomne, og øjenvidner beretter om mange døde.

- Jeg vil beskrive det som en fuldstændig modbydelig voldshandling. Den slags hører ikke hjemme i New Zealand, sagde Ardern.

Angrebet skete i al-Noor moskéen, der ligger centralt i byen, der er New Zealands tredjestørste.

Jacinda Ardern opfordrede borgere til at holde sig inden døre, da "der kan være flere gerningsmænd".

Det faktum, at de fremmødte i moskéen var muslimer og i flere tilfælde immigranter eller efterkommere, der praktiserede deres tro på fredelig vis, gør blot tragedien større, sagde premierministeren.

- De har valgt at gøre New Zealand til deres hjem, og de er en del af os. Personen, der har gjort dette, er ikke. Den person hører ikke hjemme i New Zealand, lød det fra Jacinda Ardern.

Borgmesteren i Christchurch, Lianna Dalziel, har siden udtalt til Radio NZ, at byen er i chok over det voldsomme angreb på en religiøs minoritet.

- Dette er noget, jeg aldrig troede, vi skulle opleve hverken her eller i New Zealand i det hele taget, sagde hun.

Politiet er massivt til stede i byen, og byen bliver holdt i et såkaldt 'lockdown', siger både premierministeren og byens borgmester.