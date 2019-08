Presset stiger på prins Andrew: - Han ved præcis, hvad han har gjort

Den pædofildømte milliardær Jeffrey Epstein er død, men presset stiger på hans royale ven, prins Andrew, der anklages for at have haft sex med mindreårige piger.

Virginia Giuffre siger, at hun var 17 år, da hun blev tvunget til at have sex med den britiske prins

- Han ved præcis, hvad han har gjort. Jeg håber, at han står frem og erkender det, siger hun tirsdag foran domhuset i New York.

Virginia Giuffre, 36, har tidligere under ed forklaret, at hun havde sex med prins Andrew tre gange, blandt andet under et sexorgie på Epsteins private ø i Caribien.

Virginia Giuffre, 36, opfordrer prins Andrew til at stå frem og erkende sine forbrydelser. Foto: REUTERS/Shannon Stapleton

Epstein skrev testamente to dage før sit selvmord

Giuffre var blandt 16 kvinder, som tirsdag fik mulighed for at fortælle retten i New York, hvad de som teenagere havde været udsat for.

Jennifer Araoz hævder, at Epstein voldtog hende i sit domicil i New York, da hun var 15 år og drømte om at blive skuespiller

- Han stjal mine drømme, siger hun.

Fej kujon

Retsmødet var kommet i stand på et initiativ af dommer Richard Berman, der mener, at kvinderne burde komme til orde i retten, selv om Jeffrey Epstein er død.

Jennifer Araoz siger, at hun var 15 år, da hun blev voldtaget af Jeffrey Epstein. Foto: Spencer Platt/Getty Images/AFP

- Han var en fej kujon, siger Courtney Wild under retsmødet og fortæller, at hun blev misbrugt af Epstein i Florida, da hun var 14 år.

Ifølge obduktionsrapporten hængte 66-årige Epstein sig i sin fængselscelle 10. august. Rigmanden sad i Manhattan Correctional Center og var anklaget for menneskehandel og overgreb mod adskillige mindreårige piger. Han risikerede op til 45 års fængsel.

Epstein blev allerede i 2008 dømt for sex med mindreårige, hvor han fik 13 måneders fængsel.

Lolita Express

Prins Andrew har erkendt, at han var gæst hos Epstein og fløj i rigmandens privatfly med øgenavnet 'Lolita Express'. Men han afviser at have gjort noget ulovligt.

- Jeg har overnattet i flere af hans boliger, men på intet tidspunkt har jeg observeret eller overværet nogen mistænkelig adfærd af den slags, der efterfølgende resulterede i hans anholdelse og sigtelser, udtaler prinsen.