Prins advarer med at bruge militær magt

Den saudiarabiske kronprins, Mohammed bin Salman, advarer mod en eskalering med Iran.

Det siger han i et interview med det amerikanske tv-program '60 Minutes' søndag.

Kronprinsen advarer om, at priserne på råolie kan stige til 'ufattelige højder', hvis verden ikke finder sammen om en løsning på den anspændte situation med Iran.

I samme ombæring understreger han, at han foretrækker en politisk løsning frem for en militær.

- Hvis verden ikke indtager en stærk position over for Iran, vil vi se en yderligere eskalering, der vil true verdens interesser, siger Mohammed bin Salman til '60 Minutes', der vises på amerikanske CBS.

Kronprinsen fortæller videre, at han er enig med den amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeo, i, at et angreb på to store olieanlæg i Saudi-Arabien 14. september var en krigshandling fra iransk side.

Bin Salman understreger dog igen, at han foretrækker en fredelig løsning, fordi det 'er så meget bedre end en militær løsning'.

Økonomi vil kollapse

Han advarer om, at en krig mellem Saudi-Arabien og Iran vil få den globale økonomi til at kollapse.

USA, Saudi-Arabien og flere europæiske stormagter beskylder Iran for at stå bag angrebet på de saudiarabiske olieanlæg. Iran benægter enhver indblanding.

Mohammed bin Salman mener, at USA's præsident, Donald Trump, burde mødes med Irans præsident, Hassan Rouhani, så de to kan udarbejde en ny aftale om Irans atomprogram.

På onsdag er det et år siden, at den regimekritiske, saudiarabiske journalist Jamal Khashoggi blev dræbt på Saudi-Arabiens konsulat i Istanbul, Tyrkiet.

Adspurgt om det var ham, der beordrede drabet på Khashoggi, svarer kronprins bin Salman:

- Absolut ikke.

Samtidig siger han dog, at han påtager sig det fulde ansvar, "eftersom drabet blev begået af personer, der arbejdede for den saudiarabiske regering".