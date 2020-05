Professionelle tyve på spil: Brød ind på stribe

20 varebiler er blevet tømt for værktøj af professionelle tyve i løbet af den seneste uge i Nordjylland

Professionelle tyve har den seneste uge brudt ind i en række varebiler i Vendsyssel og rippet dem for dyrt værktøj.

Det skriver Nordjyske.

Bølgen af tyverier begyndte tirsdag i sidste uge, og torsdag oplyste politiet, at i alt 13 biler i den østlige del af Vendsyssel har været udsat for indbrud i løbet af ugen.

Hen over storebededags-weekenden var tyvene på spil igen, hvor yderligere syv varebiler blev tømt for dyrt værktøj.

Samme fremgangsmåde

Ifølge politiet er fremgangsmåden ved tyverierne mere avanceret, end man normalt ser ved indbrud i varebiler.

- Vi ser jo en del tilfælde, hvor man smadrer en rude og så går ind i bilen, så det er ikke særlig avanceret. Her går man ind og klipper et lille hul i en dør eller bagklap og går ind og påvirker lukke- eller låsemekanismen i døren, fortæller politikommissær Peter Skovbak, Nordjyllands Politi i Frederikshavn, til Ekstra Bladet.

- Det er lidt avanceret og ret specielt at gøre det på den her måde, tilføjer han.

Det er denne fremgangsmåde sammenholdt med geografi og tidsrum for tyverierne, der gør, at politiet mener, at det er samme tyve, der bryder ind i varebilerne om natten i Nordjylland.

Godt signalement

Selvom politiet ikke har fanget gerningsmændene, så har de fået en del henvendelser og har derfor en god beskrivelse af, hvem tyvene er, og hvilken bil de kørte i.

En borger så nemlig den formodede gerningsmand, der torsdag brød ind i en varebil i Strandby, og han beskrives som en mand i 30'erne, cirka 185 centimeter høj, lys i huden med kort, mørkt fuldskæg og spinkel af bygning.

Manden kørte væk i en sort Audi A4-stationcar med sølvfarvede tagbøjler, og bagerste kofanger var grå.

Politiet har ikke anholdt nogen i sagen og leder derfor fortsat efter gerningsmændene. Har man set noget, kan man ringe til politiet på 114.