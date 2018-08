Professor anholdt: Opbevarede konens lig i kuffert

En professor på Hong Kong University er nu blevet sigtet for mordet på sin kone, efter hendes lig tirsdag blev fundet i en kuffert på hans kontor på campus. Det skriver CNN.

Den 53-årige professor meldte sin kone savnet 20. august, hvor han påstod ikke at have set hende siden 17. august. Her skulle hun ifølge professoren have forladt deres hjem efter et skænderi.

Overvågningsvideoer fra stedet viste dog ikke kvinden forlade hjemmet. Til gengæld filmede de professoren forlade stedet med en stor trækasse senere på aftenen.

Tirsdag ransagede politiet derfor professorens kontor, hvor de fandt trækassen. Indeni kassen lå en ildelugtende og bloddryppende kuffert, hvori den 52-årige kvindes lig befandt sig.

Professorens anholdelse kommer i kølvandet på en lignende mordsag, hvor en narkoselæge er anklaget for at dræbe sin kone og datter med en utæt yogabold, som han havde fyldt med kulilte-gas. Retssagen mod lægen startede få dage før professorens anholdelse.