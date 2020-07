Professorer: Sådan kan de blive dømt

Britta Nielsens tre børn får i dag deres dom ved Retten i Glostrup. To eksperter vurderer, hvad der skal til for at blive dømt for groft hæleri

I dag afgøres det, om Britta Nielsens tre børn kommer til at gøre deres mor selskab bag tremmer.

Nadia Samina Hayat (33), Karina Jamilla Hayat (36) og deres bror Jimmy Hayat (40) er tiltalt for direkte eller indirekte at have modtaget 51,3 mio. kroner ud af de 117 mio. kr., som Britta Nielsen er dømt for at have svindlet statskassen for.

Jimmy Hayat er desuden anklaget for at være i besiddelse af børnepornografisk materiale.

De tre børn er tiltalt for groft hæleri efter straffelovens § 290, stk. 2. Under sagen har alle tre børn fastholdt, at de ikke havde kendskab til moderens svindel, men var overbevist om at pengene kom fra arv efter deres afdøde far.

Straffelovens paragraf 290 § 290. For hæleri straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder den, som uberettiget modtager eller skaffer sig eller andre del i udbytte, der er opnået ved en strafbar lovovertrædelse, og den, der uberettiget ved at skjule, opbevare, transportere, hjælpe til afhændelse eller på lignende måde efterfølgende virker til at sikre en anden udbyttet af en strafbar lovovertrædelse, medmindre forholdet er omfattet af § 290 a. Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i 6 år, når hæleriet er af særligt grov beskaffenhed navnlig på grund af forbrydelsens erhvervsmæssige eller professionelle karakter eller som følge af den opnåede eller tilsigtede vinding, eller når et større antal forbrydelser er begået. Vis mere Luk

Anklagemyndigheden har heller kunne fremlægge et konkret bevis for, at børnene har været bevidst om svindlen i Socialstyrelsen. Det er dog heller ikke nødvendigt for at blive dømt i følge professor i strafferet ved Københavns Universitet Trine Baumbach.

Hun vil ikke udtale sig om den konkrete sag, men gerne generelt om anvendelsen af straffelovens bestemmelse om groft hæleri.

- Det handler i bund og grund om, at den tiltalte enten skal vide noget, finde det overvejende sandsynligt eller også anse det for muligt, at pengene stammer fra en eller anden forbrydelse - og at tiltalte så forholder sig accepterende til det.

- Der er altså ikke noget krav om, at anklagemyndigheden skal bevise, at en tiltalt vidste, præcist hvilken forbrydelse, der var begået. Det, der er krav om, er, at der er handlet med forsæt - altså at tiltalte enten har fundet det overvejende sandsynligt eller at tiltalte har anset det for en mulighed, at den person, man har fået eksempelvis penge eller ting af, er kommet uhæderligt til pengene eller tingen i forbindelse med, at der er begået en forbrydelse, siger hun.

Anklager: Det er ikke raketvidenskab Specialanklager Kia Reumert. Foto: Aleksander Klug. I sin afsluttende procedure sagde specialanklager Kia Reumert blandt andet: - Det her er ikke en sag mod tre børn. Det er en sag mod tre voksne, der er blevet tilbudt et liv, de normalt ikke ville have haft mulighed for at leve. - Det er ikke raketvidenskab, at uanset hvor høj en stilling man har haft i det offentlige, vil man ikke have haft mulighed for at have det høje forbrug, som familien Hayat har haft. - Selv ikke en statsminister ville have haft den mulighed. - Det er ikke en Hollywood-familie det her, sagde hun. Vis mere Luk

Omvendt vil Brittas børn blive frikendt, hvis der er lykkes forsvarene at overbevise dommeren om, at børnene har handlet ud fra, at alt var i en skønneste orden, påpeger professor i strafferet Jørn Vestergaard.

- Strafansvar for hæleri forudsætter ikke nødvendigvis, at tiltalte var på det rene med eller anså det for mest sandsynligt, at værdierne stammede fra en berigelsesforbrydelse.

- Det kan efter omstændighederne være tilstrækkeligt, at hæleriparagraffen blev overtrådt, fordi tiltalte var ligeglad med, om det hang sammen på den ene eller den anden måde. Det er den form for forsæt, som i strafferetten kaldes dolus eventualis. Hvis retten derimod lægger til grund, at der blev handlet i tillid til, at alt var i skønneste orden, skal der frifindes. Så bedømmelsen afhænger af, om der kan føres bevis for, at tiltalte tog risikoen med i købet, siger han.

Børnenes forsvarer: Derfor skal de frifindes Karina Jamilla Hayats forsvarsadvokat Peter Secher. Foto: Anita Graversen Herunder kan du se uddrag af, hvad forsvarene for Britta Nielsens børn lagde vægt på i deres afsluttende proceddurer. Peter Secher forsvarer for Karina Jamilla Hayat, der er tiltalt for groft hæleri for knap 3,5 millioner kroner. Et billede af Britta Nielsen med champagne til en hesteauktion, skal dommeren og de to domsmænd glemme alt om. Det mente Peter Secher, som vil have Karina Jamilla Hayat frifundet. - I skal prøve at glemme det her billede af Britta og sætte jer i børnenes sted og høre deres opfattelse af hende. - Hun (Karina, red.) har kendt hende, som alle andre har kendt deres mor, Britta trøstede hende, skiftede hendes ble, Britta var hendes fortrolige, siger Peter Secher. Han fortæller videre, at det ikke er lykkedes at finde et vidne, som undrede sig over Britta Nielsens mange penge eller troede, at Jamilla Hayat gjorde det. - De kan ikke finde et eneste vidne, som fornemmede på Jamilla, at hun undrede sig, siger Peter Secher. Anklagemyndigheden kræver Jamilla Hayat idømt halvandet år til to års fængsel. Skulle Jamilla Hayat blive dømt skyldig, mener Peter Secher, at en straf på seks måneders betinget fængsel vil være passende. Jimmy Hayats forsvarer, Jan Schneider. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix Jan Schneider, forsvarer for Jimmy Hayat, der er tiltalt for groft hæleri for 10,7 mio. kr og for at være i besiddelse af børnpornografisk materiale. Britta Nielsen brugte sin 40-årige søn som en pengekasse i Sydafrika, mener Jan Schneider. - Min vurdering er, at han skulle bruges til at gemme pengene af vejen. - Det var fordi, hun bare tænkte på sit eget bedste og intet andet. Hun udnyttede børnene totalt egoistisk, siger Jan Schneider. Jan Schneider kan godt forstå, hvis retten vil dømme ham for de overførsler, Jimmy foretog efter morens indrømmelse under flugten i Sydafrika. - Jeg beder bare om, at man er opmærksom på, at man tænker på den situation, som han befinder sig i Sydafrika. Han bliver jagtet af pressen. Hans egen verden ramler. Hans mor står i Sydafrika og har brug for hjælp, siger han. Jan Schneider mener ikke, at Jimmy Hayat kan dømmes for besiddelse af børnepornografisk materiale, fordi Jimmy ikke selv havde computeren og harddisken med materialet, da han ankom i Københavns Lufthavn og blev anholdt i 2018 Anklagemyndigheden mener, at sønnen skal straffes med mindst tre års fængsel. Jan Schneider mener, at såfremt Jimmy Hayat skulle blive dømt, skal straffen være udstået med varetægtsfængslingen. Nadia Samina Hayats forsvarer, Christian Bjerrehuus. Foto: Tariq Mikkel Khan Christian Bjerrehuus, forvarer for Nadia Samina Hayat, der tiltalt for groft hæleri for 37,2 mio. kroner. Christian Bjerrehuus kritiserede anklagemyndigheden for ikke at have fremlagt et eneste konkret bevis på, at nogle af Britta Nielsens børn rent faktisk vidste, at deres mor svindlede. - Man har gået så meget ind i denne sag, at man i mindst ét tilfælde har aflyttet min kollega og skrevet samtalen ud i klokkeklar strid med retsplejeloven. Alligevel har man ikke fundet et eneste konkret bevis for, at Brittas børn vidste, at der blev svindlet. Samtidig påpegede han det kontroversielle i, at flere professionelle parter havde haft muligheden, men aldrig opdagede Britta Nielsens svindel. - Udenlandske banker, Socialstyrelsen, danske banker, bogholdere og revisorer, SØIK og Skat så ikke noget. - Når de professionelle organer ikke opdagede svindlen, hvordan skulle børnene så gøre det, lød argumentationen fra Christian Bjerrehuus Anklagemyndigheden mener, at retten bør straffe Samina Hayat med mellem tre et halvt år og fire års fængsel. Bjerrehuus vil have hende frifundet, men skulle hun alligevel blive dømt, mener han, at en straf på mellem to og to et halvt års fængsel vil være passende. Han mener, at den kan gøres betinget, så hun ikke skal afsone. Vis mere Luk

Der falder dom kl 13 i dag ved Retten i Glostrup. Du kan naturligvis følge med her på eb.dk, når dommer Henrik Munkholm kommer med domsafsigelsen.