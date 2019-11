Propelfly styrtet ned i villakvarter: Pilot omkommet

Pilot var tilsyneladende alene i propelfly, da det forulykkede i en have i Ronneby og brød i brand

En mandlig pilot er omkommet, efter at et mindre fly er styrtet ned i et villakvarter i Ronneby i det sydlige Sverige lørdag eftermiddag.

Det oplyser en talskvinde ved den svenske sø- og flyredningscentral til nyhedsbureauet TT.

- Personen om bord er forulykket. Redningstjenesten og politiet er på stedet og arbejder der, siger talskvinden, Britt Samuelsen.

Kort forinden havde politiets pressetalsmand oplyst, at piloten var alene om bord på flyet.

Ingen på jorden er kommet til skade.

Det lille propelfly styrtede ned i en have i et villakvarter og brød efterfølgende i brand, skriver flere svenske medier, herunder Aftonbladet.

Branden blev hurtigt slukket og har ikke bredt sig til de omkringliggende huse.

Flyet var omkring ti meter fra at ramme det hus, hvor det styrtede ned i forhaven, siger Torbjörn Svensson, der er redningsleder ved redningstjenesten i det østlige Blekinge.

- Der var formentlig meget oprørte følelser, når der kommer et fly ud af ingenting midt i et villaområde, siger han.

Alarmcentralen fik et opkald om hændelsen omkring klokken 15.30, skriver netavisen Expressen.

Flyet var forsvundet fra radaren, og kontroltårnet prøvede at kalde piloten, men kunne ikke få kontakt, oplyser Britt Samuelsen

Piloten var på vej til at lande i Kallinge lufthavn, der ligger få kilometer fra Ronneby, da ulykken skete.

Det er endnu uvist, hvorfor piloten mistede kontrollen over flyet. Han slog ikke alarm, før flyet styrtede ned.

Ronneby ligger omkring 30 kilometer vest for Karlskrona.