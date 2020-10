Psykiater om flugten: Stor sejr for Peter Madsen

Livstidsfangen Peter Madsens flugt fra Herstedvester Fængsel og tre timer som hovedperson i politiets dagsorden og i medie-Danmark var 'en stor sejr' for den 49-årige drabsmand.

Det vurderer psykiateren Henrik Day Poulsen, der har et indgående kendskab til Peter Madsens psykologi efter time for time hen over sommeren at have aflyttet journalist Kristian Linnemanns hemmelige lydoptagelser med, hvad han betegner som 'en af Danmarks farligste forbrydere' forud for tv-dokumentaren om ham på Dplay.

Psykiateren Henrik Day Poulsen vurderer med sit kendskab til Peter Madsen, at han vil være godt tilfreds med effekten af sit ellers mislykkede flugtforsøg. Foto: Joachim Rode

- Peter Madsen har et meget stort ego, og jeg er ikke i tvivl om, at hans vigtigste motiv for at flygte var at føre krig mod ordensmagten og sikre sig pressens og politiets opmærksomhed. Og det lykkedes jo. På den måde opfatter han det helt sikkert som en succes, selvom det må irritere ham, at han nu er tilbage bag lås og slå, siger Henrik Day Poulsen.

Opnåede, hvad han ville

Henrik Day Poulsen er med sit kendskab til journalisten Kim Walls morder dog ikke i tvivl om, at Peter Madsen er 'irriteret over', at han ikke lykkedes med at slippe væk.

- Han ville selvfølgelig hellere have haft sin frihed, men bortset fra det, så vil jeg tro, at han opnåede, hvad han ville. Han har tydeligvis et stort behov for at vise verden, at 'ingen kan kyse mig', siger psykiateren.

Peter Madsen anholdt og kørt væk

Peter Madsen tog psykolog som gidsel i fængslet

Ekstra Bladet fangede ham kort efter Peter Madsens anholdelse, og hans første bemærkning var: 'Er han anholdt nu?'

- Kommer det bag på dig, at han tilsyneladende truede sig til at flygte?

- Nej, det giver rigtig god mening. Det bekymrende var jo, at han er så ekstremt dygtig rent teknisk, og at han faktisk er en af de få fanger, som har kapaciteten til at fremstille et bombebælte. Når man kan bygge en raket, så kan man også lave en bombe, siger Henrik Day Poulsen.

Bombefolk kører her 'Rullemarie' i stilling i forbindelse med Peter Madsens flugtforsøg. Foto: Niels Meilvang/Ritzau Scanpix

Pralende og løgnagtig

- Nu ved vi ikke, om han havde et bombebælte. Men kunne han finde på at udløse en sprængning?

- Politiets ængstelighed og det store apparat, som politiet satte i værk, gav stor mening. Han føler sig dårligt behandlet og nærer uden tvivl et voldsomt had mod vidner i sagen, mod politiet, domstolene og pressen, og der har han - kombineret med de store tanker, han har om sig selv - et stort motiv for at hævne sig, vurderer Henrik Day Poulsen.

Psykiateren bemærker dog, at truslen sagtens kan have været falsk.

- Mit indtryk er klart efter at have lyttet til telefonsamtalerne med Peter Madsen, at man ikke kan stole på ham. Meget af det, han siger er 'fake'. Det underbygges af mentalundersøgelserne af ham, som dokumenterede, at han er pralende og løgnagtig.

- Men han har sikkert haft en trang til at vise, at det danske fængselsvæsen ikke kunne holde ham inde, og at han selv er herre over sin situation. Der må må jo så også give ham ret. Det er hårdt at sige, men vi må jo konstatere, at myndighederne ikke var i stand til at passe på en livstidsfange, der er exceptionelt velbegavet og farlig, siger Henrik Day Poulsen.

Politiet satte det helt store apparat i sving under Peter Madsens flugtforsøg. Dele af området omkring Nyvej i Albertslund var i flere timer lukket inde af en afspærring. Foto: Presse-Fotos.dk/Ritzau Scanpix

Madsen gør intet for sjov

Psykiateren er ikke i tvivl om, at Peter Madsen har regnet muligheden for, at hans afsoningsvilkår nu formentlig bliver endnu skrappere ind i sit flugtforsøg.

- Han er en mand, der elsker at tage risici og sætte sig selv på spil, og han har uden tvivl vidst, at han risikerede at blive skudt. Men det er en del af hans personlighed, så i tilbageblik må det her have været lige så godt for ham som at sende en raket op, mener psykiateren.

- Er det sandsynligt, at Peter Madsen ville begå selvmord?

- Nej, slet ikke. Han er så manipulerende og glad for sig selv, så det kan jeg ikke forestille mig.

- Kan man tænke sig, at det her bare var for sjov. En slags gimmick?

- Nej. Peter Madsen gør ikke noget for sjov. Han er ikke specielt humoristisk. Det er mit klare indtryk, og det siger folk omkring ham jo også, at han tværtimod hader han at spilde tiden. Alt hvad Peter Madsen foretager sig, har en dybere mening, lyder Henrik Day Poulsens vurdering.

