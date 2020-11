Psykisk syg blev udnyttet, lyder tiltale: Presset til at myrde Paludan

Drabsforsøget på Rasmus Paludan, der blev angrebet af en knivbevæbnet mand ved Digterparken i Åbyhøj 5. juni, var nøje planlagt.

Den 53-årige knivmand, som politiet skød i benet, var kendt i lokalområdet som psykisk syg, og han blev udnyttet og opildnet til at begå drabsforsøget mod Rasmus Paludan af en 41-årig lokal mand.

Det mener Østjyllands Politi, der har tiltalt den 41-årige for ved ’råd, dåd og tilskyndelse’ at have opfordret den 53-årige til at dræbe Rasmus Paludan. Han nægter sig skyldig. Også den 53-årige nægter, men har tidligere forklaret sig til politiet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Forud for attentatforsøget på Rasmus Paludan fik den 53-årige overdraget en kniv og fik udpeget Rasmus Paludan på en video, lyder tiltalen. Foto: Øxenholt Foto

Gav ham kniven

Ifølge anklageskriftet udpegede han Rasmus Paludan for den 53-årige, først på en video, siden på selve stedet, hvor Stram Kurs demonstrerede. Han gav også den 53-årige en 12 centimeter lang kniv, der skulle bruges til drabet.

Angiveligt sagde den 41-årige til knivmanden, at han ikke ville blive straffet, fordi han var psykisk syg.

Iført en kridhvid habit løb den 53-årige kl. 15.25 gennem politiets afspærring og frem mod Rasmus Paludan med kniven i hånden, mens han råbte ’Allahu Akbar’.

Fire betjente blev samtidig truet med kniven. De skød først varselsskud, men den 53-årige gav ikke op, og han blev så skudt i benet og anholdt.

Ifølge tiltalen opholdt den 41-årige sig på gerningsstedet, da den 53-årige forsøgte at dræbe Rasmus Paludan. Episoden skete på et græsareal på hjørnet af Åby Ringvej og Dr. Holst Vej i Åbyhøj.

Ekstra Bladets reporter på stedet kunne dengang fortælle, at den 53-årige målrettet forsøgte at komme frem til Rasmus Paludan.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Den 53-årige blev anholdt, da politiet havde såret ham med et skud i benet. Foto: Øxenholt Foto

Mens politiet kræver den 41-årige idømt en fængselsstraf for medvirken til drabsforsøg, er der påstand om, at den 53-årige skal dømmes til psykiatrisk behandling på ubestemt tid.

Kræver skærpet straf

Specialanklager Jesper Rubow har også taget en sjældent brugt paragraf i straffeloven, § 81 nr. 7, i brug. Den handler om, at straffen skal skærpes, når ’gerningen har baggrund i den forurettedes lovlige ytringer i den offentlige debat.’

Med andre ord mener politiet, at der var et politisk motiv til drabsforsøget på Rasmus Paludan.

Over for Ekstra Bladet ønsker Jesper Rubow ikke at kommentere en oplysning om, at den tiltalte 41-årige forud for drabsforsøget skulle have haft et personligt sammenstød med Rasmus Paludan.

Anklageren vil i øvrigt ikke kommentere bevisførelsen forud for retssagen, der starter 8. januar og ventes at vare i fire dage. Begge tiltalte varetægtsfængslet. Den 53-årige på retspsykiatrisk afdeling, den 41-årige i et arresthus.

Forsvarer:- Voldsomt at skyde ham ned

Advokat Henrik Hougaard, der er forsvarer for den 53-årige tiltalte, mener, at det var unødvendigt for at politiet at skyde ham i benet.

- Det var voldsomt at skyde ham ned, siger advokaten.

Politiets handlemåde kommer derfor også i fokus under retssagen, fordi der er flere videooptagelser af episoden, som efterforskes af Den Uafhængige Politiklagemyndighed, DUP.

Henrik Hougaard mener også, at anklagemyndigheden har sat barren meget højt, når der er rejst tiltale for drabsforsøg:

- Man kunne have valgt at rejse tiltale for trusler eller forsøg på vold. Jeg tror, det bliver mere nuanceret under retssagen. Min klient nægter sig skyldig i drabsforsøg, siger advokaten.

Han ønsker ikke forud for retssagen at kommentere formodningen om, at den 53-årige er blevet presset og opfordret til at begå drabsforsøget på Rasmus Paludan fra den 41-årige medtiltalte.

Der kommer også en påstand fra anklagemyndigheden om, at den 53-årige skal udvises. Han stammer fra Libanon.

- Han har ingen relationer til andre lande end Danmark. Så det vil blive kraftigt imødegået siger Henrik Hougaard.

Advokaten har flere gange besøgt den 53-årige under varetægtsfængslingen i surrogat på psykiatrisk afdeling: - Han har det klart bedre nu, siger Henrik Hougaard.