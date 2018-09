Psykisk syg fængslet: Stak ansat i ryggen med kniv

En 24-årig mand er blevet sigtet for at stukket en kvindelig beboer i ryggen med en kniv fredag

Fredag formiddag blev en 24-årig mandlig beboer anholdt for at have stukket en kvindelig ansat i ryggen med en steakkniv på et bosted på Birkerød Parkvej i Birkerød.

Nu er manden blevet varetægtsfængslet. Det oplyser anklager ved Nordsjællands Politi Kenn Jørgensen til Ekstra Bladet.

- Han bliver sigtet for 14. september klokken 11.18 på Birkerød Parkvej at have stukket en dame i ryggen med en kniv, siger han.

Han fortæller ligeledes, at han nu er varetægtsfængslet i fire uger. Den 24-årige mand er blevet fængslet i surrogat, og mandens mentale tilstand skal nu undersøges.

Kvinden blev efter overfaldet kørt på Rigshospitalet for at blive behandlet for sine skader, og hendes tilstand beskrives som stabil.

Ifølge politiet havde angrebet, der fandt sted fredag formiddag, en sådan karakter, at det betegnes som drabsforsøg.

