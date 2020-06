Psykisk syg mand for retten: Tiltalt for brutalt dobbeltdrab

Om eftermiddagen den 9. december 2018 bliver politiet tilkaldt til halvøen Helnæs på Sydvestfyn. En beboer er nervøs, fordi en mand løber rundt på markerne. Han virker underlig og mentalt ustabil.

Da betjentene kommer frem, finder de manden kun iført underbukser og med blod på sig. De taler med ham og beslutter at undersøge en nærliggende gård nærmere.

På gårdspladsen ved indgangen til stuehuset gør betjentene et uhyggeligt fund. En 37-årig mand og en 74-årig kvinde ligger døde - dræbt med adskillige knivstik.

Den nu 44-årige mand, der er psykisk syg, blev anholdt, og onsdag står han ved Retten i Odense tiltalt for dobbeltdrab. Anklagemyndigheden vil have ham anbragt på en psykiatrisk afdeling på ubestemt tid.

I grundlovsforhøret dagen efter dobbeltdrabet erkendte den nu tiltalte, at han havde stukket de to med kniv.

Han boede til leje hos den ældre kvinde på gården.

Om eftermiddagen var den 37-årige brændesælger dukket op med noget brænde. Ifølge TV2 Fyn, som var til stede ved grundlovsforhøret, forklarede den 44-årige, at han var utilfreds med brændet, fordi vandindholdet var for højt.

Først prøvede han at vise det til brændesælgeren ved at skære i det med en dolk. Det overbeviste ikke sælgeren, så han hentede en større kniv.

Brændesælgeren blev dræbt med 15 knivstik.

I grundlovsforhøret fortalte den nu tiltalte, at han er tidligere lejesoldat. I dagene op til drabet havde han nærmest ikke sovet, fordi han havde været på vagt over for fjender, har TV Fyn tidligere oplyst.

Den 74-årige kvinde, som han kendte godt, stak han i hovedet og i halsen, fordi han forvekslede hende med en fjende. Han kaldte det en fejl.

I Danmark svinger antallet af drab mellem 30 og 50 om året. I januar viste en undersøgelse fra Justitsministeriets Forskningskontor, at 24 procent af alle drab i perioden fra 2012 til 2017 blev begået af psykisk syge.

Mange af drabene kunne være undgået, hvis gerningsmanden havde fået den rette behandling og støtte, udtalte Knud Kristensen, der er formand i Landsforeningen Sind, i forbindelse med undersøgelsen.

- Den her rapport er endnu et wakeupcall om, at vi skal behandle folk i psykiatrien bedre, så færre bliver drevet derud, hvor de begår kriminalitet - eksempelvis drab, sagde han til dagbladet Information.