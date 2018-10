Psykisk syg Yahya Hassan: Kan slippe for fængsel

Under det indtil nu blot to timer lange retsmøde mod den 23-årige digter Yahya Hassan står det efterhånden klart, at sagen i kølvandet på hans fulde tilståelse kan afgøres allerede i dag.

Som følge af tiltagende psykisk sygdom hos digteren er der optræk til en behandlingsdom, idet Yahya Hassan allerede i månedsvis har befundet sig på retspsykiatrisk afdeling i Aarhus med en form for lejlighedsvis sindssyge.

Ifølge en erklæring, som anklager Tanja Fogt har læst op i retten, har Yahya Hassan flere gange været sindssyg og flere gange henvendt sig til psykiatrien med selvmordstanker.

- I et tilfælde var han åbenlyst sindssyg på grund af stofindtagelse, lød det fra anklageren.

Retslægerådet anbefaler, at Yahya Hassan ikke idømmes fængsel, men derimod psykiatrisk behandling af sin sindslidelse. Enten i form af indlæggelse på psykiatrisk afdeling eller ambulant behandling i en periode.

Både anklager og forsvarer støtter retslægerådets vurdering. Det betyder, at Yahya Hassan allerede kan være på fri fod en af de nærmeste dage.

Dommer Kirsten Schmidt meddeler, at der falder dom ved middagstid.

