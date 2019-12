Psykolog om Umbrella-sag: En folkedomstol mod de unge

Det er ikke rimeligt, at de unge i Umbrella-sagen bliver dømt for distribution af børnepornografisk materiale.

Det siger Helene Jansen, der er psykolog og har forsket i IT-relaterede overgreb. Hun har tidligere på sexologisk klinik behandlet voksne mennesker, der har optaget og delt børnepornografi.

– Det er altså en hel anden kaliber. Det er problematisk at vi sætter de unge i bås med nogle folk, som har seksuel interesse i børn, siger hun og fortsætter:

– Det gør, at man bliver stigmatiseret i noget, som man ikke er en del af. Når vi straffer dem på samme vis (som pædofile, red.), så formår vi ikke at skelne mellem, hvad der er seksuelle overgreb, og hvad der ikke er.

Se også: Teenager straffet i Umbrella-sagen: Føler mig dømt som pædofil

Som Ekstra Bladet dokumenterede i går, giver det en plet på børneattesten i tyve år, som kan have betydning for deres fremtidsjob og fritidsliv.

Helene Jansen kalder det en folkedomstol mod de unge, mens det i virkeligheden er politikerne, forældrene og skolerne, der har fejlet stort.

– Vi har valgt at pålægge den unge ansvaret for, at de her videoer er blevet delt, men vi har ikke diskuteret det samfundsmæssige ansvar i at oplyse tilstrækkeligt om, at det her er no go og kan få fatale konsekvenser, siger hun og understreger, at det ikke er til diskussion, at det har føltes som et overgreb for dem på videoen, at den er delt videre.

– Jeg vil ikke advokere for, at der ikke skal være straf, men den straf skal gerne være i overensstemmelse med den intention, der har været bag det. Intentionen har ikke været at distribuere overgrebsbilleder af børn.

– Det er fuldstændig galimatias, at man ikke kan blive pædagogmedhjælper eller få job i fritidshjemmet på grund af det her. Det her har ikke noget at gøre med, at de unge, der er dømte, er farlige for børn.

– Men er det ikke udtryk for dårlig dømmekraft, at man sender sådan en video videre?

– Jo, men dårlig dømmekraft er lig med teenagere, og der skal du have en forståelse for, at risikovurderingen ikke er udviklet frontallapsmæssigt, før man er op i tyverne. Og når der er en skærm imellem, er der ikke den naturlige adgang til empati med ofrene, som vi ellers ville føle i den virkelige verden, siger hun.