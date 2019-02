Psykolog skal i fængsel: Skyldig i groft misbrug af klient

Morten Sveistrup Heckscher fra Aarhus er fundet skyldig i at have misbrugt sin stilling som psykolog til at skaffe sig samlejer og oralsex med en sårbar klient

Psykologen fra Østjylland forsøgte ved retsmøder i december at overbevise dommerne om, at knap 800 frække sms’er til klienten var en del af hendes behandling. Den forklaring faldt dommerne ikke for.

Dommen lyder på tre måneders fængsel, hvoraf en måned er ubetinget. De to sidste måneder skal afsones, hvis han begår ny kriminalitet inden for et år.



Ud over fængselsstraf frakendes Morten Sveistrup Heckscher retten til at virke som psykolog i tre år, og han skal betale forurettede 40.000 kroner i erstatning samt sagsomkostninger.

Psykologen har anket sagen.

- Helt overordnet er vi skuffede over dommen. Vi har gik efter frikendelser, fordi vi ikke mener, at beviserne er tilstrækkelige, siger psykologens advokat, Klaus S. Rasmussen, efter domsigelse.

- Dommen kan se mild ud for udenforstående, men det her er min klients levebrød og hans liv. Dommen betyder, at han skal gå fra hus og hjem, uddyber han.

Fældende bevis

'Er slave B klar til at sluge sin herres pik?', 'Adlyd og læg krop' og 'er det i aften, at du skal have lydighedstræning af din ejer' var nogle af de mange beskeder, psykologen har sendt, og som indgik i anklagerens omfattende bevismateriale.

Dommerne har særligt lagt vægt på, at disse mange beskeder var fældende bevis for en reel seksuel relation.

- Det er usandsynligt og utroværdigt, at der skulle være tale om rollespil, fastslog dommeren.

Derudover skærper det straffen, at Morten Sveistrup Heckscher udnyttede kvindens behandlingsmæssige afhængighed, at han vidste, at hun var sårbar, og at den seksuelle relation var af ydmygende karakter i form af et slave og herre-forhold.

Ud over retten til at 'virke som psykolog indtil videre' gik anklageren efter ni til ti måneders ubetinget fængsel.

- Straffen er lavere end den, jeg gik efter, men jeg er stadig godt tilfreds. Det her er heldigvis et område, hvor vi ikke har meget retspraksis, og derfor at det svært at sige, hvad der er en retfærdig straf, lød det fra anklageren, Jhin Lee, efter domsigelsen.

