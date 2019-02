Psykolog-skandale vokser: Har tidligere våbendom

En psykolog fra Aarhus var idømt psykiatrisk behandling på grund af våben-indkøb for 100.000 kroner, men dommen var ikke nok til at stoppe ham. Nu er han dømt for at have sex-udnyttet sin selvmordstruede klient

Morten Sveistrup Hecksher er for nylig dømt skyldig i at have udnyttet sin rolle som psykolog til at skaffe sig sex med en selvmordstruet klient gennem flere måneder. En aktindsigt viser, at han tilbage i 2014 fik en behandlingsdom for våbenbesiddelse, men fik lov til at fortsætte som autoriseret psykolog og behandle henviste patienter.

- Intuitivt virker det helt forkert. Hvordan kan én, som selv skal i psykiatrisk behandling med tvang, behandle andre mennesker, siger lektor i sundhedsjura Kent Kristensen.

Ekstra Bladet har afdækket, hvordan psykologen lovligt kunne fortsætte sin praksis, selvom han var anklaget for at misbruge en klient, og Psykolognævnet havde taget hans autorisation.

Nu viser det sig, at han på grund af en dom i 2014 også var i psykiatrisk behandling.

Sex-dømt psykolog kan stadig praktisere

Våben for 100.000

Af retspapirerne fremgår det, at psykologen havde købt våben for cirka 100.000 kroner på internettet. Morten Sveistrup Hecksher har våbentilladelse, men overtrådte loven ved at købe seks haglgeværer og tre rifler uden at orientere myndighederne inden for otte dage.

Derudover var behandleren ulovligt i besiddelse af en tysk halvautomatisk pistol med 169 tilhørende patroner. Våben og ammunition, som han ikke har tilladelse til.

I retten lød forklaringen fra Morten Sveistrup Hecksher, at han havde fået den ulovlige pistol af sin far, der var frihedskæmper under Anden Verdenskrig, og han begrundede de andre indkøbte våben med, at han var belastet på grund af ‘uenigheder’ med sekretæren i sin praksis.

Kvinden, som psykologen er dømt for at udnytte, står frem i en radiodokumentar. Her får hun at vide, at psykologen blev idømt psykiatrisk behandling, mens hun selv gik i terapi hos ham. - Med min historie, hvor jeg jo virkelig er bange for at blive udsat for overgreb og er bange for mænd, ville jeg da aldrig nogensinde ... jeg valgte jo ham, fordi at han virkede til at være det mest pålidelige menneske, siger hun i udsendelsen. Foto: Anita Graversen

Sindssyg

Psykologen var ifølge en retspsykiatrisk undersøgelse ‘utilregnelig på grund af sindssygdom’, da han købte våbnene, og blev derfor dømt til psykiatrisk behandling. Alligevel fik han lov til at beholde sin autorisation og fortsætte med at behandle lægehenviste patienter for skatteborgernes penge.

Det fældende bevis i retten var de mange SMS’er, psykologen har sendt til sin selvmordstruede klient. Her er en bare tre af de over 100 beskeder, han har sendt til hende: Slave kan give blowjob og blive kneppet som jeg har lyst. Alt andet har ingen plads. Adlyd og læg krop.



Vil slave være indstillet på at blive kneppet af flere mænd? Med deltagelse af mig?



Helt firkantet: jeg gør kun det jeg vil og gider. Ikke andet. Det * altid kan vide sig sikker på er at blive udnyttet og misbrugt.

'Det Perfekte Offer 2' på P1 har gravet i samme sag, og til dem har Psykolognævnet oplyst, at Morten Sveistrup Hecksher kunne beholde sin autorisation, fordi to lægefaglige vurderinger konkluderede, at dommen ikke ville gå ud over hans virke som psykolog.

Ifølge lektor i sundhedsjura Kent Kristensen er det forholdsvis normalt, at sundhedspersoner kan begå kriminalitet uden at få taget sin autorisation. Forskellen er her, at psykologer er underlagt en anden lovgivning og dermed andre sanktioner.

- Havde han været psykiater, ville man som minimum pålægge skærpet tilsyn og offentliggøre beslutningen, så patienter kunne slå det op. Psykologen her har ramt et vindue med lovændringer, så han ikke kun har fået lov til at beholde sin autorisation, men også har fået lov til at fortsætte uden skærpet tilsyn eller andet, siger han.

- Jeg er dybt rystet over, at en mand med en behandlingsdom kan få lov til bare at køre sit eget show, uden at der er nogen, der så meget som i det mindste bare holder øje med, hvad han laver, er reaktionen fra den kvinde, han nu er dømt for at misbruge. I podcasten 'Det Perfekte Offer 2' hører hun for første gang om psykologens tidligere dom.

Morten Sveistrup Hecksher har ikke ønsket at medvirke i et interview. Han har anket den nye dom, hvor han er kendt skyldig i groft misbrug af sin klient, og kan derfor praktisere som psykolog frem til landsrettens afgørelse.

Læs også:

Se også: Psykolog skal i fængsel: Skyldig i groft misbrug af klient

Se også: DF vil stoppe perverse psykologer

Se også: Psykologer: Underskov af sex-sager

Offer for sex-psykolog står frem: Sådan blev hun misbrugt

Psykolog flirtede med borderline-kvinde: Hun endte med at skære i sig selv