Pub-ejer utilfreds med politiet: - Det er helt sort

I nat blev tre diskoteker i Holstebro lukket ned af politiet. Årsagen var ikke, at de ikke overholdt covid19-reglerne omkring afstand, lukketid og dansegulv, men fordi de ikke havde ændret deres bevilling fra diskotek til værtshus.

En af dem er den irske pub Roxy Malt, som 50-årige Jan Nonboe ejer og driver, hvilket han har gjort de seneste tre år.

Han er bestemt ikke tilfreds med politiets håndtering af sagen.

- Jeg får besøg af politiet i nat og bliver så kaldt ud til en patruljevogn. Her får jeg at vide, at jeg skal lukke. 'Hvorfor det?', spørger jeg. 'Vi overholder alle covid19-reglerne. Dansegulvet er lukket osv.' Politimanden svarer så, at jeg har ændret mit koncept, og derfor skal jeg søge en ny bevilling. Og hvis ikke jeg selv lukker, så gør de det, siger han til Ekstra Bladet og fortsætter:

Ikke et diskotek

- Men jeg har ikke ændret mit koncept. Jeg har fjernet dansegulvet, og så har jeg styr på, at der kun må være 120 gæster indenfor, og at vi ikke må holde åbent end til længere end kl 02. Jeg overholder covid19-reglerne - men konceptet er jo det samme.

Han forklarer, at pubben normalt åbner omkring klokken 15-17, hvor man kan få serveret noget smørrebrød. Det gjorde de også i går.

- Normalt lukker vi så mellem 3 og halv 5 om natten, og det er folk i 40+-alderen, som kommer. Vi er en klassisk gammel irsk pub - ikke et diskotek. Folk sad ned. Der var sprit alle steder, og vi opfordrede ikke til dans. Der var måske 49 personer til stede, da politiet kom. siger han.

- Jeg har være restauratør i 25 år. Sådan en behandling har jeg aldrig nogensinde oplevet. Det er helt sort.

Inden nattens lukning havde han ikke været i dialog med politiet, men han erkender at være gjort opmærksom på problematikken ad andre veje.

Omfattende bevilling

- Vi får at vide igennem vores forening, at politiet er begyndt at rode med noget, hvis man har ændret sin butik. Vi tager fat i vores rådgiver, som er ekspert på området, og han siger, at vi ikke skal ændre noget. Vi har den mest omfattende bevilling i forvejen. Det her er en begrænsning af min normale bevilling, siger han og fortsætter:

- Når jeg læser inde på politi.dk, står der heller ikke, at jeg skal ændre min bevilling.

Men ordensmagten var tydeligvis ikke enig. Ifølge Jan Nonboe har han været i kontakt med flere andre lignende pubber rundt om i landet. Fx. i Vejle og Silkeborg, som ikke har haft problemer med politiet.

- Politiet vil ikke snakke med os i dag. De holder fast i, at vi har ændret vores koncept, men det har vi jo ikke.

Lørdag morgen har han søgt en ny bevilling.

- Men vi holder stadig fast i vores koncept, og vi overholder selvfølgelig de her covid-19-regler.