Purunge piger anholdt: Brugte peberspray mod politiet

To unge piger på 15 og 17 år fremstilles i dag i dommervagten i København sigtet for vold mod politiet

Det gik voldsomt for sig, da politiet i går blev kaldt til et slagsmål mellem en gruppe unge på Coldbjørnsensgade i København.

Her mødte betjentene to unge piger, som i stedet for at stoppe deres voldelige forehavende vendte deres vrede mod patruljen.

Det oplyser vagtchef ved Københavns Politi, Henrik Svejstrup, til Ekstra Bladet.

- Patruljen skal i forbindelse med slagsmålet foretage anholdelse af de to piger, og det udvikler sig til, at den ene pige først sparker en politimand i hovedet, så pågældende får næseblod.

- Efterfølgende fremtager den anden en peberspray, som hun bruger mod en anden betjent, fortæller Henrik Svejstrup om episoden, hvor flere patruljer blev tilkaldt.

De to piger på 15 og 17 år blev anholdt kort efter klokken 02.00 i nat og bliver lørdag formiddag fremstillet i grundlovsforhør, hvor en anklager kræver dem varetægtsfængslet for vold mod tjenestemand.

Fordi der er brugt peberspray under episoden, kan straffelovens paragraf om grov vold komme på tale.

Vagtchefen oplyser, at de to betjente på trods af oplevelsen, ikke er kommet alvorligt til skade.