Pusher på kontanthjælp: Politiet fandt million-formue i hans lejlighed

Værdier for 1,1 million lå på 53-årig christianits bopæl. Han sigtes for omfattende hashhandel og er tidligere dømt

En kendt hash-pusher fra Christiania, der lever af kontanthjælp, lå inde med en million-formue i sin lejlighed i Fristaden, som politiet ransagede i tirsdags under endnu en aktion mod den organiserede hashhandel.

Betjentene fandt 129.085 kr. i kontanter, en diamantring til 74.000 kr., og flere ure til en samlet værdi på 951.000 kr.

Formuen på i alt 1.154.085 kr. svarer til salget af godt 23 kilo hash, som den 53-årige nu er sigtet for. Han nægter sig skyldig og ønskede ikke at udtale sig i Københavns dommervagt, hvor han blev varetægtsfængslet i 13 dage.

Politiet mener, at den 53-årige har solgt hash-produkter fra hashbod 5 i Pusher Street i forening med fire navngivne pushere. Det fremgår af retsbogen fra grundlovsforhøret, som Ekstra Bladet har fået indsigt i.

Da politiet slog til mod boden blev der fundet cirka 350 gram hash, 48 gram skunk, 24 almindelige joint og 11 store joints. Politiets observationer viste, at en del af lageret blev solgt til en række uidentificerede købere, herunder 50 gram hash, ni joints og skunk.

Politiet fremlagde fotos og videooptagelser for dommeren, der herefter mente, at der var begrundet mistanke om, at den sigtede har deltaget i salget fra bod 5. Dommeren mente også, at der er begrundet mistanke om, at de 1,1 millioner kr. stammer fra hashsalg.

'Under henvisning til fundet af det store pengebeløb på anholdtes bopæl samt de værdifulde ure sammenholdt med oplysningen om, at anholdte lever af kontanthjælp samt anholdes færden på Christiania, finder retten, at der er begrundet mistanke', lyder kendelsen.

Dømt i 'Operation Nordlys'

Den 53-årige har været kendt i hash-miljøet på Christiania i mange år, og han fik i maj 2016 to år og ni måneders fængsel for organiseret hashhandel i sagen, der blev kaldt 'Operation Nordlys'.

Lars-Ole Karlsen fra Operativ Specialafdeling, der stod for aktionen i Pusher Street i tirsdags, bekræfter anholdelsen af den 53-årige.

- Er det normalt, at I finder så store værdier på Christiania?

- Det er meget store værdier, og sagen skiller sig ud som ekstraordinær. Men vi ser ofte at pusherne er i besiddelse af store beløb, siger Lars-Ole Karlsen.

Fra 2012 til 2014 efterforskede politiet målrettet mod hashhandlen på Christiania i 'Operation Nordlys', der kulminerede med en anholdelsesaktion 13. marts 2014. Senere blev 76 personer tiltalt i seks store pusher-sager.

Den 53-årige, der har boet på Christiania i over 30 år, blev tiltalt for at have solgt cirka 148 kilo hash, og han blev dengang dømt både i byretten, landsretten og Højesteret. Han blev prøveløsladt 21. april 2017, og hans prøvetid er udløbet.