Pusher Street er åbnet igen

Der var forventning i luften, da Christiania tidligere i dag atter slog portene op efter knap to måneders afsondrethed i forbindelse med coronasmittetruslen.

Sidst på formiddagen fjernede mand de hegn, der i de forgangne uger har gæster borte fra 'fristadens' område. Flere af tingeltangel-boderne på Carl Madsens Plads havde slået skodderne fra og var klar til atter at tjene penge.

Det samme var hash-folket længere nede i Pusher Street.

- Det er fedt, så skal der gang i forretningen, sagde en pusher til en anden med glæde i stemmen.

Advarsel på bænk. Foto: Jonas Olufson

Talstærkt politi: Nu åbner Christiania

Forventninger om indtjening - lovlig som ulovlig - var ikke det eneste, der var i luften. Fra Volden bag Cafe Nemoland kunne man, hvis man kiggede op, se en drone flyve over scenariet et par runder, før den summede bort igen.

Hashkunder i gaden

Ved 12-tiden begyndte de første hashkunder at dukke op. Men pusherfolket står nu ikke længere i de velkendte hashboder. Disse boder i coronalukketiden blevet revet ned.

I stedet servicerede pusherfolket de hashtrængende kunder fra såkaldt lommesalg.

Det ikke alle Christianias virksomheder, der er i dag er åbnet. Restauranter og spisesteder åbner først mandag.

Det har heller ikke været fuld enighed om, at det netop var i dag, man skulle fjerne hegnet, fortæller Hulda Mader, Christiania-talsmand.

- Der blev holdt et fællesmøde i søndags, hvor man drøftede en genåbning. Her kunne man ikke blive enige. Nogle ønskede åbning i denne uge. Andre først mandag, fortæller Hulda Mader.

- Derfor blev der nedsat en arbejdsgruppe, der skulle finde ud, hvilken dag, der skulle åbnes, fortæller hun.

- Var der hashpusherne, der pressede på for genåbning?

- Nej, det var det ikke. Der er en del forretningsdrivende herude, der ønskede en åbning, svarer hun.

Indgang fortsat lukket

Det er dog ikke alle indgange, der er blevet lukket op. Eksempelvis har man valgt fortsat at holde indgangen nede i bunden af Bådsmandsstræde lukket. Denne udgang ligger tæt ved voldanlægget der vender ud mod Amager.

Særligt her har der konsolideret sig et større hashssalg efter, at Christiania i marts lukkede for adgang, og dermed også for en periode lukkede ned for Pusher Street.

Ud over hash er der også blevet udbudt kokain, ligesom pusherne på volden ikke har følt sig for for fine til at henvende sig til børn.

Politifolk ved indgangen. Også ordensmagten kiggede forbi ved dagens åbning. Foto: Jonas Olufson

Desuden har der på voldanlægget også fundet et omfattende misbrug af lattergas sted, hvor man har stået og pattet på store blå beholdere som var det sutteflasker i overstørrelse.

Desuden har beboere berettet om vold og generel uorden.

Kilder med indsigt i miljøet oplyser, at de fleste af de hashhandlere ikke er de samme, som dem fra Pusher Street. Men andre, der har øjnet en chance for hurtige penge under Christianias coronalukning.

Har været til gene

Hashsalget på voldanlægget og rundt om i gaderne på Christianshavn har været til stor gene for de lokale beboere.

- Det er disse folk, vi ikke ønsker indenfor på Christiania, og derfor holder vi fortsat holder indgangen nede i bunden af Bådsmandstræde lukket, fortæller Hulda Mader.

I forbindelse med genåbningen har taget sig visse forholdsregler på Christiania. Der er indkøbt håndsprit og opsat advarselsskilte.

Desuden er de større grønne områder blevet inddelt i afmærkede kvadrater som det eksempelvis er kendt fra de grønne området på blandt andet Islands Brygge.