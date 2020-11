Pusher Street: Hash-sælgere taget med kokain

Det er kun få dage siden, at politiet sidst fandt pulvernarko i form af amfetamin på Christianias Pusher Street.

Lørdaf skete det så igen.

- Vi fandt samlet 0,10 gram kokain på to personer. Vi vurderer, at der var tale om stof til eget forbrug og altså ikke til salg, siger Rune Nielsen, chef for Operativ Specialafdeling, Københavns Politi.

Igen: Hård narko ved Pusher Street

- Godt nok er der tale om en lille mængde, men jeg synes, det er bekymrende, at de finder det nødvendigt at tage kokain for at holde den kørende, tilføjer han.

Rune Nielsen tøver ikke med at kalde det en forråelse af miljøet omkring Pusher Street, når aktørerne i den ellers verdensberømte hashgade tyr til pulvernarko.

Samtidig finder han det dybt beklageligt, at det sker, når nu Christiania ellers bryster sig af at være imod hård narkotika.

