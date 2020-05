Pusher Street lukket: Åbenlys hashhandel fortsætter ufortrødent

Føler du dig plaget af den åbenlyse hashhandel, så tip os på 1224@eb.dk eller send sms/mms 1224 (alm. takst)

- Hash, hash. Skal I købe noget go ryger? Go' rygehash.

Sådan lyder det i gaderne og på voldanlæget på Christianshavn, hvor hashsælgere nu har opslået deres forretning.

Tilbage i slutningen af marts valgte Christiania at lukke portene af for offentligheden for at forhindre coronasmittespredning, og dermed lukkede man også for den givtige handel med cannabis-produkter i den verdensberømte hashgade, Pusher Street.

Men knapt havde Christiania skærmet sig af bag hegn, før hashhandlere begyndte at faldbyde deres varer i området uden for Christiania - til stor gene for de øvrige beboere på Christianshavn.

Ud over den åbenlyse handel med hash er der også blevet udbudt kokain til salg.

Igennem de sidste par uger har det sig ved, at hovedvægten af den åbenlyse handel nu finder sted på voldanlægget mellem Torvegade og Christiania.

Pusher Street på åben gade: Vokser i omfang

Ekstra Bladet besøgte onsdag området, hvor den ene gruppe pushere efter den anden sad og nød forårssolen, mens de tilbød hash.

Hash og lattergas

Uniformen var for de flestes vedkommende joggingbukser og kondisko. Vind- og lette dynejakker, mens ansigtet for en dels vedkommende var prydet af fuldskæg i forskellige længder. Der var en overvægt af unge mænd med anden etnisk herkomst.

Ud over hash blev der også lystigt inhaleret lattergas, som nogle unge stod og sugede af blå beholdere på størrelse med en mælkekarton.

Også andre steder på Christianshavn var der livlig handel med hash. I Sankt Annæ Gade ud for Vor Frelsers Kirke havde hashhandlere slået sig ned:

- Hash hash. Skal I købe, lød det også her fra de unge mænd, der også inhalerede lattergas fra de blå beholdere.

Fribyttere uønskede

I forbindelse med lukningen har Christiania udsendt en pressemeddelelse, hvor det blandt andet lyder:

'Der opstået en scene på Bådsmandsstræde og områderne omkring Christiania, der er til stor gene for Christianshavnere og Christianitter.

Christiania tager som fællesskab afstand fra situationen på Bådsmandsstræde og områderne omkring Christiania. De mennesker, der deltager i de aktiviteter, der foregår på Bådsmandsstræde og områderne omkring Christiania, er ikke ønskede på Fristaden Christiania, hverken nu eller når vi igen åbner.'

Kilder med indsigt i miljøet oplyser, at de fleste af de hashhandlere ikke er de samme, som dem fra Pusher Street. Men andre, der har øjnet en chance for hurtige penge under Christianias coronalukning.

Beboerne på Christianshavn er dog ligeglade med, om det er nye eller gamle pushere. For dem handler det om den generelle utryghed:

- Der er evig larm. Og ind imellem vold dernede, fortæller en beboer.

Andre beboere fortæller, hvordan børn bliver tilbudt hash af pusherne, ligesom det i en facebook-gruppe for beboere på Christianshavn er beskrevet, hvordan skolebørn er blevet tilbudt at købe kokain.

Politiet: Vi har fokus på handlen

Mens Ekstra Bladet onsdag var i området var der flere gange politi, som forsøgte at dæmme op for handlen. Men politiets tilstedeværelse fik blot pusherne til at rykke andre steder hen.

- Vi forstår godt at borgerne på Christianshavn er trætte af handlen med hash. Det skaber utryghed og generer borgerne, og derfor har vi fokus på sagen, siger Rune Nielsen, chef for Operativ Specialafdeling, Københavns Politi.

Dette bekræftes af grundlovsforhør i Københavns Dommervagt, hvor der næste dagligt fremstilles anholdte, der sættes i forbindelse med den organiserede handel med hash i området.

Hos politiet vurderes det ligeledes, at der er en hel del lykkeriddere blandt hashsælgerne i området.

- Vores fokus er især rettet omkring en børnehave og en skole i Bådsmandsstræde, hvor vi forsøger at opretholde en jævn tilstedeværelse. Dertil kommer så indsatsen imod handlen rundt omkring, siger Rune Nielsen.

Direkte adspurgt erkender han, at det er svært fuldstændigt at eliminere handlen i hele området:

- Når vi lander derude, så rykker de jo rundt. De står jo ikke faste steder. Det handler også om, at der kommer købere derud. De har været vandt til at man kunne gå ned i Pusher Street, siger Rune Nielsen.