Pusher Street på åben gade: Vokser i omfang

Det åbenlyse hash-salg foran Christiania og på resten af Christianshavn vokser i styrke. Det vurderer flere beboere uafhængigt at hinanden.

Beboerne beskriver i samme åndedrag, hvordan de føler sig chikaneret af hash-salget.

I går - tirsdag - beskrev Ekstra Bladet, hvordan pusherne havde rykket forretningen ud på gaden efter at fristaden fredag i sidste uge tog konsekvensen af faren for spredning af corona-virus og lukkede af for gæster og Pusher Streets hash-kunder.

Staden lukket: Pusherne hjemløse

Corona og smittefare har dog ikke fået pusherne til at lukke forretningen på lige fod med størstedelen af landets øvrige forretningsdrivende.

Hash sælges åbenlyst

'Hash, skal du købe hash' lød det på Christianshavns Torv, da Ekstra Bladet tirsdag besøgte området tidligt på aftenen. Og sådan lød det gentagne gange fra hash-sælgere på vej ned igennem Prinsessegade.

Foran den den såkaldte gamle hovedindgang til Christiania på hjørnet af Prinsessegade og Bådsmandsstræde er handlen med hash endnu mere åbenlys. Her er gadehjørnet omdannet til en filial af Pusher Street, hvor pusherne faldbyder deres varer fra diske bygget af mælkekasser.

Efter at Christiania er lukket på grund af coronasmittefaren, er handlen med hash rykket ud på gaden foran 'Staden'. Foto: Ekstra Bladet

Pusher-folket er for de flestes vedkommende klædt i mørke jakker med hætterne trukket godt op over hovedet, mens ansigterne er dækket til af tørklæder og halsedisser.

- Sælger du hash, spurgte Ekstra Bladet en pusher, der stod lidt afsides.

- ja, lød svaret.

- Hvad med faren for coronasmitte?

- Det er derfor, jeg står herhenne. Og vi spritter jo alting af ret ofte.

- Hvad med hashen?

- Den kan man ikke spritte af.

- Hvad med kundekontakten?

- Afstand. Ligesom i supermarkedet.

Beboere utrygge

Flere beboere udtrykker svær utilfredshed med situationen. Dels er man selvfølgelig træt af den åbenlyse hashhandel i gaderne - dels er man utilfreds med, at pusher-folket 'skider højt og flot' på smittefaren.

- Det er respektløst over for samfundet og resten Københavns beboere, lyder det fra en beboer i området.

En anden beboere fortæller, hvordan de maskerede unge hash-pushere bevæger sig rundt i grupper, og at grupper af hashpushere hænger ud i gaderne. Dette skaber utryghed for særligt børn og unge.

- De er totalt ligeglade med beboerne her. Det handler udelukkende om at tjene penge, fortæller vedkommende.

Atter andre beboere beretter om truende adfærd fra pusher-folkets side.

Hos Københavns Politi er man opmærksom på situation:

- Vi kan konstatere, at der foregår narkohandel i gaderne derude. Det holder vi selvfølgelig øje med, og vi skrider løbende ind, fortæller Lars-Ole Karlsen, chef for Operativ Specialafdeling, Københavns Politi.

- Det er uacceptabelt for beboerne på Christianshavn, ligesom det har været det i lang tid for beboerne inde på selve Christiania, tilføjer han.

Han fortæller, at politiet i går tirsdag foretog flere anholdelser i forbindelse med det åbenlyse salg. Blandt de anholdte var en 16-årig dreng.

- To af de anholdte fremstilles i grundlovsforhør i dag, siger Lars-Ole Karlsen.

16-årig anholdt

- Vi er udmærket klar over situationen, og derfor intensiverer vi indsatsen i området den kommende tid, tilføjer han.

- Hvad er jer jeres holdning til, at pusherfolket i disse coronatider forsamler sig på den måde?

- Det gør selvfølgelig situationen endnu mere foruroligende, at der sker forsamling på den måde med risiko for smitte. Og det skrider vi selvfølgelig ind over for.

- Jeg synes, det er fuldstændig uacceptabelt, at folkesundhed og samfundssind i denne svære tid taber til narkohandlernes evige appetit efter profit, tilføjer han.

Uden købere ville der der selvfølgelig ikke være et marked. Og ifølge Lars-Ole Karlsen udviser køberne også grov uforsvarlig opførsel:

- De gør sig ikke alene skyldige i at støtte kriminelle organisationer. De udsætter også sig selv - og ikke mindst andre - for smitterisiko. Derfor opfordrer vi stærkt køberne til at blive hjemme.

Han tilføjer, at politiet får stor hjælp fra beboere og andre i området.

- De vil heller ikke finde sig i situationen. Og vi opfordrer fortsat befolkningen til at henvende sig til os, hvis de ser kriminalitet i området.