Pushers første køretime gik i vasken

Kørekortet må vente: Nu skal mor sørge for tøj og lommepenge til sin kriminelle søn, efter at han blandt andet havde gemt en stor mængde hash og narkopenge hjemme hos hende

KØBENHAVNS DOMMERVAGT (Ekstra Bladet): Det er dyrt at tage kørekort. Er man på kontanthjælp, er det efter alt at dømme ikke nemmere at finde penge til køretimer, teori og glatbane. Derfor besluttede en 29-årig mand sig for at lave nogle hurtige penge med narkohandel på Christiania.

Det forklarede manden søndag formiddag en dommer, efter at han lørdag eftermiddag var blevet anholdt, og politiet havde fundet store mængder hash og skunk i hans varetægt.

Den høje mand, som var iført mørke chinos, sorte sneakers og en sort hættetrøje fra Hugo Boss med rød lynlås, erkendte sig i retten skyldig i rækken af sigtelser for handel med narko.

33.579 kr. i kontanter

Han bekræftede med dyb røst, at han lørdag eftermiddag ud for Månefiskeren på Christiania havde været i besiddelse af 474,7 gram skunk som led i den organiserede hashhandel i fristaden, og at han havde cannabissen med henblik på videreoverdragelse.

Ud over den omfattende mængde skunk, som betjente fandt på den sigtede, beslaglagde de også 475,8 gram hash, som han havde gemt hjemme hos sin mor på Amager. Ud over mandens eget hjem i Brønshøj, hvor der ikke blev fundet noget af interesse for efterforskningen, ransagede man også moderens hjem, fordi manden ved anholdelsen havde en nøgle hertil på sig. Hos moderen har han et værelse, hvor politiet fandt 33.579 kroner, som manden bekræftede mestendels stammede fra hash-handel.

Selvom manden erkendte sig skyldig i alt, ville han helst ikke varetægtsfængles. Mandag skulle han nemlig i gang med at tage kørekort. Han vil gerne arbejde som kurer.

- Hvad koster sådan et kørekort nu om stunder - er det 20.000? spurgte den sigtedes beskikkede forsvarer, Klaus Jensen.

- Njaaahr, 14.000 kan man godt gøre det for, svarede hans klient, hvortil forsvareren bemærkede, at det jo afhænger af, hvor mange køretimer man skal have for at bestå.

Den eneste køretur, den sigtede fik efter mødet med den kvindelige dommer, var dog transporten fra dommervagten til arresten, hvor en repræsentant fra ordensmagten sad bag rattet.

Dommeren købte nemlig ikke den beskikkede forsvarers forsikringer om, at hans klient ikke ville fortsætte den kriminelle løbebane og genoptage den ulovlige cannabishandel.

Ring til mor

Han har allerede afsonet flere fængselsstraffe for narkohandel. Blandt andet en på otte måneders fængsel, som han i juni 2018 blev prøveløsladt fra med en reststraf på 55 dage. Prøvetiden blev fastsat til 28. juni i år. Det samt de tidligere domme hjalp ikke ligefrem på dommerens velvilje over for at lade manden gå - eller køre, for den sags skyld.

- Desværre hænger de 55 dage over dit hoved. Dertil kommer den store mængde, du er blevet taget med. Og jeg tror, at handel med narkotika i væsentlig grad er dit indtægtsgrundlag, sagde dommeren, som fulgte anklager Mads Schønning Frandsens begæring om at varetægtsfængsle pusheren i 16 dage.

Det tog den 29-årige med knusende ro. I det hele taget virkede han uberørt af situationen under hele grundlovsforhøret. Han bevægede sig med rank ryg både ind og ud af retslokalet og udstrålede overskud og venlighed over for dommeren. Det eneste tidspunkt, hvor man anede en flig af bekymring, var, da han spurgte sin forsvarer, om denne ikke skulle have moderens telefonnummer.

- Skal jeg ringe til hende?, spurgte han.

- Det må du gerne, sagde den nu fængslede, som også takkede ja, da advokaten spurgte, om mor skulle sørge for noget tøj og eventuelt penge til fængselsopholdet.