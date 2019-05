Putte deltog i gangsbangs: De har snydt os

En af deltagerne i Per Zeidlers gangsbangs mener, at hun er blevet snydt

Da 'Putte' var 19 år deltog hun i en af de gangbangs, som den nu tidligere Liberal Alliance-politiker Per Zeidler arrangerede, men hun er ikke imponeret over den straf på et halvt års betinget fængsel, som Zeidler har fået.

Det skriver Fyens Stiftstidende.

- Jeg havde håbet på, at han fik noget mere, fordi jeg tænker, det har stået på i så mange år. Det er ikke bare en lillebitte sag. Det er noget, der stået på længe. Jeg harfået at vide, at det er otte år -så jeg synes, straffen er lidt lav, siger den nu 20-årige Putte.

Det er ikke hendes rigtige navn, fortæller avisen, derimod er det navnet, som hun brugte i forbindelse med arrangementet. I retssagen har Per Zeidler fortalt, at han har tjent omkring 200.000 kroner på 73 gangbangs, men det har Putte svært ved at få til at passe.

- Jeg kunne sindssygt godt selv have tænkt mig at være derinde og fortalt om alle de løgne og alt det bullshit, de har fyldt os med, siger hun.

- Vi fik jo at vide, at de ikke fik nogen penge ud af det ud over til leje af lokaler, men de har snydt os. De må have fået langt mere ud af det og oven i købet have syntes, at det var o. k.

- Jeg tvivler på, at det er det rigtige beløb. Det kan ikke være rigtigt ud fra, at der er de der prislister. Så kan man jo se, hvor meget der kommer ind - og det var i hvert fald ikke det, vi fik ud af det, siger hun.

Ekstra Bladet har tidligere fortalt, hvordan kvinderne skulle udfylde et menukort og krydse af, om de var til eksempelvis:

’Sex m. kondom’, ’Sprøjt i mund’, ’Slug’, ’Deep throat sutte pik helt til roden’.

Samtidig blev mændene udstyret med forskellige farver armbånd alt efter, hvad de havde købt adgang til. Men det gjorde det ikke lettere for Putte, fortæller hun:

- Der kan have været ti mænd, og det kan man altså ikke holde styr på, når man er midt i det. Ansigterne glider ligesom sammen. Vi fik jo heller ikke at vide, hvem der havde købt hvad på forhånd.

