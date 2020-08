Puttefesterne fortsætter

Hundredvis af gymnasieelever fortsætter rækken af puttefester, der har været været de seneste dage.

Fredag markerer slutningen på gymnasiernes introuge, og der er godt gang i festen i København. Politiet holder øje.

- Det er mere blandet i dag end det for eksempelvis var onsdag, hvor der var mange gymnasieelever. I dag er der både gymnasieelever og andre Københavnere i byen, siger politiinspektør Paw Kaltoft fra Københavns Politi til Ekstra Bladet.

På billeder fra fester forskellige stedet i byen står det i hvert fald klart - der er en helt del gymnasieelever med kroppen fyldt af tusch-streger i byens haver og parker.

Og selvom det er en god idé at holde god afstand på grund af coronavirus - der i disse dage er i stigning - fester de unge med armen om hinanden, mens de står tæt, viser billeder festerne.

Ingen bøder

Der er især mange festende unge samlet på steder som Søndermarken, Islands Brygge, Fælledparken, Amager Strand og Kongens Have.

De store forsamlinger med flere hundrede festende mennesker har dog ikke ført til bøderegn.

- Vi er der ude og vejleder, hvis nogen er for tæt på hinanden, siger politiinspektøren, der understreger, at vejledningen bliver fulgt, og at der derfor ikke har været brug for at finde bødeblokken frem.

- Vi har indtrykket af, at det går godt de fleste steder, og at vi får dem til at holde afstand. Det forlyder sig, at folk er for tætte i Fælledparken, så der er vi på vej ned for at tjekke nu, siger politiinspektøren fredag aften.

Coronavirus har vendt op og ned på puttefesterne i år. Midt- og Vestsjællands Politi indført opholdsforbud i to parker, og tidligere på ugen gjorde Nordsjællands Politi det samme i Dyrehaven i Klampenborg, hvor der ellers normalt samles op mod 8000 unge.