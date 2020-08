Pytonslange var løs i Holbæk: Fanget i god behold

En mindre kvælerslange kravler stadigvæk omkring i et grønt område omkring atletikstadion i Holbæk

Opdateret 15:55: Slangen er fundet og er i god behold.

- Slangen er ikke giftig, og den er ikke farlig for mennesker. Men det er selvfølgelig ikke trygt, at den kravler frit omkring.

Det fortalte Charlotte Tornqvist, pressemedarbejder i Midt- og Vestsjællands Politi. Den 50 centimeter lange kvælerslange blev op til weekenden spottet på en vandresti omkring det gamle atletikstadion på Borgmestergaardsvej i Holbæk.

Det var en kvinde, som så slangen ligge foran sig, da hun luftede sin hund i det grønne område

Hundelufteren var rådsnar nok til at tage et billede af slangen og ringe 114. En ekspert fastslog kort efter, at der er tale om en mindre pytonslange.

Hold øje med slangen

Politiets indsatsleder var hurtigt fremme på stedet og var indstillet på at pågribe slangen selv.

Men dyret var i mellemtiden krøbet ind i et stort buskads, hvor den havde gemt sig.

- Vi vil gerne bede folk om at holde øje med slangen. Observerer man den i området, vil vi opfordre til, at man bliver på stedet, så vi kan indfange den, sagde Charlotte Tornqvist.

Slangen er nu blevet fanget oplyser Midt- og Vestsjællands Politi. Den er i god behold.