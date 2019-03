Råbte 'skyd mig, skyd': Nu skal han i fængsel

Med kniv forsøgte en mand at få politiet til at skyde ham. Det lykkedes dog ikke, og nu skal manden i fængsel

En mands adfærd førte til at en del af Holbækmotorvejen i december sidste år blev afspærret, og nu skal han et år i fængsel, efter at han samtidig forsøgte at få politiet til at skyde sig. Det fortæller anklager i sagen, Søren Yde Halse, til Ekstra Bladet.

Den 35-årige mand, der ikke er tidligere dømt, blev mandag dømt i Retten i Glostrup for at have truet betjentene på gangbroen over Vigerslev Allé i Hvidovre med kniv.

Her var han kraftigt påvirket af stoffer, udadreagerende og selvmordstruet på gerningstidspunktet.

Han sagde blandt andet til betjentene, der spærrede begge tilgange til broen: 'Hvis I ikke gør det ordentligt, vil jeg bruge resten af mit liv på at finde jer og jeres familie' og 'skyd mig, skyd mig, er det jer, der skal skyde mig?', mens han gik frem mod betjentene med kniven i hånden. Han forsøgte altså at få betjentene til at skyde ham - også kaldt 'suicide by cop'.

- Betjentene affyrede varselsskud, og han trak sig tilbage begge gange, siger Søren Yde Halse fra Vestegnes anklagere.

Foto: Kenneth Meyer

Ikke syg

Den nu dømte mand er ikke blevet vurderet til at være psykisk syg, hvorfor han modtager en almindelig straf. Ifølge anklageren var det et familieanliggende, der fik presset manden til at gøre, hvad han gjorde.

- I retten var han angrende overfor, hvad der var foregået, siger Søren Yde Halse.

- Så stofferne havde påvirket ham så kraftigt, at det var kommet så vidt?

- Ja, det er min opfattelse.

Udover truslerne blev manden dømt for hærværk, da han smadrede forruden på to politibiler og ridsede den enes kølerhjelm og tag.

- På et tidspunkt får han overrakt en betjents tjenestetelefon, så han kan lave et opkald, men den smider han i jorden, så derfor bliver han også dømt for det hærværksforhold.

Stor aktion

Selve hændelsen fik sat en større politiaktion i gang, hvor både en forhandler og politiets kampklædte ROMEO-patrulje var på stedet.

Manden var også tiltalt for at sætte ild til sin og hustruens ejerlejlighed tilbage i oktober, hvor ingen dog kom til skade. Han erkendte alle de faktisk forhold.

- Retten lagde dels vægt på, at man har sat ild til et lejlighedskompleks. Det er alvorligt nok i sig selv og er en skærpende omstændighed, siger anklager Søren Yde Halse.

- Derudover så er trusler mod politiet af alvorlig karakter. Det er også derfor, at vi kommer op i et års fængsel. Noget af det, jeg har lagt vægt på i retten, er, at det er noget af det værste, man kan være udsat for som betjent, når man står i en situation, hvor man er tvunget til at afgive skud eller varselsskud mod andre. Det gør man kun, fordi man føler, at man i er fare.