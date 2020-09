Råbte stop og nej: Mand sigtet for voldtægt på kollegieværelse

En 19-årig mand er sigtet og varetægtsfængslet for fuldbyrdet voldtægt af ung kvinde på Frederiksberg

En sigtet 19-årig mand blev søndag i Dommervagten i København varetægtsfængslet i fire uger på en begrundet mistanke om at have voldtaget en ung kvinde.

Det bekræfter Koray Ufuktan, anklager hos Københavns Politi.

Hele afhøringen af den voldtægtssigtede mand blev gennemført bag lukkede døre, så de nærmere omstændigheder omkring overgrebet får offentligheden ikke indblik i. Det skete for at undgå, at den sigtedes forklaring kan påvirke den unge kvinde.

Hun er angiveligt yngre end den sigtede mand. Hendes nøjagtig alder er det ikke lykkedes at få informationer om.

Sigtelsen blev læst op for åbne døre, og ifølge den skal voldtægten være gennemført, mens den forurettede kvinde blev holdt i et fast greb omkring klokken 3.15 natten til lørdag.

Hev trusserne af hende

Lokaliteten var et kollegieværelse omkring Holger Danskes Vej på Frederiksberg.

Manden skal efter politiets opfattelse have trukket den unge kvinde hen til sengen.

Her hev han trusserne af kvinden, hvorefter han med vold eller trusler om vold tvang hende til at gennemføre et samleje.

Den unge kvinde råbte ifølge sigtelsen 'nej' og 'stop' adskillige gange, men på intet tidspunkt slap manden angiveligt grebet i hende.

Den nu varetægtsfængslede teenager er sigtet efter straffelovens paragraf 216 og risikerer op til otte års fængsel, hvis han kendes skyldig.