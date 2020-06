Rådet for Sikker Trafik: Svært at stoppe vanvidskørsel

- Selvom der er investeret massivt for at øge sikkerheden på de såkaldt sorte pletter, så kan vi aldrig gardere os mod folks adfærd i trafikken, siger Søren Ørsted Pedersen fra Rådet for Sikker Trafik

Man kan bygge nok så mange lysreguleringer, chikaner og andre fartdæmpende foranstaltninger på de danske veje, men hvis personen bag rattet vælger at have en livsfarlig adfærd, så er det svært at gøre noget - ud over at foranstalte så megen politikontrol som overhovedet muligt.

Sådan konkluderer pressechef hos Rådet for Sikker Trafik, Søren Ørsted Pedersen, da Ekstra Bladet kontakter organisationen i kølvandet af dødsulykken ved Bogense søndag aften.

- Jeg vil gerne understrege, at jeg udtaler mig generelt, idet jeg intet konkret kendskab har til ulykken i Bogense Men når nogen kritiserer manglende sikkerhed på konkrete steder, så må jeg bare sige, at der er blevet investeret massivt for at øge sikkerheden på de såkaldt sorte pletter rundt omkring i Danmark.

- Men uanset hvor meget vi gør, så kan vi aldrig gardere os 100 procent mod farlig adfærd ved at bygge sikkerhedsfaciliteter. Der kan kun øget politikontrol, kampagner over for den brede befolkning og undervisning gøre en forskel, siger Søren Ørsted Pedersen.

Bland dig som passager

Det er Vejdirektoratet og enten kommunerne eller staten, der vurderer og finansierer behovene for vejteknisk at øge sikkerheden. Men selvom der er investeret massivt i netop det, så er antallet af dødsulykker i Danmark stigende. Mens 171 mennesker mistede livet i trafikken i 2018, så steg tallet med 16 procent til 199 trafikdøde i 2019.

Manglende opmærksomhed tager førstepladsen som årsag, mens for høj fart og spritkørsel indtager 2. og 3. pladsen. Ni ud af ti spritbilister er mænd.

- Hvis du er passagér og er det mindste i tvivl om førerens promille, så bland dig, selvom det er svært, siger Søren Ørsted Pedersen.

Efter ulykken søndag aften har den 26-årige fører af bilen forklaret, at han havde drukket fire-fem øl i timerne inden påkørslen, mens hans kammerat og passager i bilen over for politiet har sagt, at den 26-årige havde drukket ni-ti øl.

