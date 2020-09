Rådgiver: Navalnyj blev forgiftet på hotelværelse

Den russiske oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj blev forgiftet med en vandflaske på sit hotelværelse.

Sådan lyder det fra hans rådgivere, der har lagt en video fra hotelværelset på de sociale medier Instagram og Twitter.

Tidligere har formodningen ellers været, at han blev forgiftet af te i lufthavnen, men nu mener man altså, at forgiftningen med den farlige nervegift Novichok fandt sted på hotellet, hvor Navalnyj og hans hold overnattede, inden de efter planen skulle til Moskva dagen efter.

Så langt nåede de imidlertid aldrig, da Navalnyj blev dårlig på flyet, og man måtte sikkerhedslande undervejs.

Her var han indlagt på et russisk hospital, inden det lykkedes at få ham evakueret via et fly til Tyskland.

Her har tyske læger siden konstateret, at han var blevet forgiftet med novichok.

Navalnyj er efterfølgende kommet i bedring og er vågnet fra den bevidstløse tilstand, han havde været i siden forgiftningen.

Rusland har gennem hele forløbet benægtet, at de har noget at gøre med Navalnyjs tilstand, mens der fra blandt andet tysk side ikke hersker tvivl om, at den russiske regering er involveret i forgiftningen af Navalnyj - blandt andet fordi Rusland er kendt for at bruge netop novichok.