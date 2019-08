Der var et massivt politiopbud ved Lemvig Rådhus efter fundet af en mistænkelig kuffert onsdag formiddag

Lemvig Rådhus blev evakueret på grund af en uidentificeret genstand onsdag formiddag. Evakueringen blev dog afblæst efter politiet fandt ud af, at det var en borger, der i god tro havde sat en kuffert som hittegods foran rådhuset, skriver politiet i en pressemeddelelse.

Lemvig Kommune oplyste om hændelsen på deres Facebook-side.

I en pressemeddelelse skrev politiet, at der var fundet en mistænkelig kuffert. Bygningen blev evakueret, og politiet opfordrede alle til at holde sig væk fra bygningen. De oplyste samtidig, at de ikke havde yderligere kommentarer.

Ekstra Bladet var i kontakt med vagtchef ved Midt- og Vestjyllands politi Ralf Høgedal, som bekræftede hændelsen, men ikke kunne fortælle nærmere.

En reel risiko

Gunnar Lisby Kjær, der er medlem af Lemvigs kommunalbestyrelse og formand for Social- og Sundhedsudvalget, mener, at det er vigtigt at tage sine forbehold.

- Hvis man påtænker, at der kan være en reel risiko, så er det godt, man evakuerer. Vi lever i en verden, hvor man skal tage alle forbehold. Det har man gjort i det her tilfælde, siger Gunnar Kjær og tilføjer, at han ikke har oplevet noget lignende i de ti år, han har været involveret i kommunalpolitik.

Politi over alt

Ekstra Bladet har været i kontakt med en borger, som har været i nærheden af rådhuset under evakueringen.

- Jeg skulle fra sygehuset, men der var spærret af, hvor jeg blev stoppet af en betjent. Jeg spurgte, om det var en øvelse og fik at vide, at det var det i hvert fald ikke, og at jeg skulle finde en anden rute. Der var politi over det hele, siger han.