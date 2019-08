Rådhus evakueret: Politi massivt tilstede

Lemvig Rådhus er indtil videre lukket på grund af en uidentificeret genstand.

Det skriver Lemvig Kommune på deres facebook-side. Ralf Høgedal, der er vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, bekræfter, at politiet er til stede.

I en pressemeddelelse skriver politiet, at der er fundet en mistænkelig kuffert. Bygningen er evakueret, og politiet opfordrer alle til at holde sig væk fra bygningen. De oplyser samtidig, at de ikke har yderligere kommentarer.

Ekstra Bladet har været i kontakt med vagtchef ved Midt- og Vestjyllands politi Ralf Høgedal, som bekræfter hændelsen, men ikke kan sige mere om hændelsen.

Politi over alt

Ekstra Bladet har været i kontakt med en borger, som har været i nærheden af rådhuset under evakueringen.

- Jeg skulle fra sygehuset, men der var spærret af, hvor jeg blev stoppet af en betjent. Jeg spurgte, om det var en øvelse og fik at vide, at det var det i hvert fald ikke, og at jeg skulle finde en anden rute. Der var politi over det hele, siger han.

