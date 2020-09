Rådyr skabte trafikkaos

To biler er kørt galt, efter et rådyr løb ud på motorvejen

Opdatering 19.36

Motorvejen er genåbnet, og ingen af de involverede kom alvorligt til skade, oplyser politiet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Der er sket et færdselsuheld på E45 i sydlig retning, hvor motorvejen begynder i Frederikshavn.

Det oplyser Nordjyllands Politi til Ekstra Bladet.

Årsagen til ulykken er, at et rådyr løb ud på motorvejen, hvilket fik to biler til at køre galt. Motorvejen er som konsekvens af uheldet nu helt spærret.

Begge de forulykkede biler ligger i vejkanten - den ene på siden og den anden på taget.

Politi og ambulance er fremme ved ulykkesstedet sammen med en helikopter.

- Det er fordi, det sker med motorvejs-hastighed. Det kan være livstruende at køre galt med 130 kilometer i timen. Men de tre personer, der befandt sig i bilerne, kom selv ud, siger politiets vagtchef Karsten Højrup Kristensen til Ekstra Bladet.

To personer er kørt til skadestuen for kontrol for lettere skader, oplyser politiet.