Racisme eller ej: Brødrenes mor skal vidne

Drabssigtede brødres mor skal i retten én gang for alle afklare, om deres motiv for at give Phillip Johansen 'en lærestreg' var racisme eller afsløring af hans mulige seksuelle overgreb mod hende

De to sigtede brødre i den kontroversielle sag om drabet på dansk-tanzanianske Phillip Johansen på Bornholm natten til 23. juni i år vil i nogle afgørende minutter få selskab af deres mor, når sagen om to en halv måned kommer for Retten i Rønne.

Det afslører Asser Gregersen, forsvarer for den yngste bror. Han oplyser til Ekstra Bladet, at han agter at indkalde den midaldrende kvinde som sit helt centrale vidne.

- Hendes rolle bliver at klarlægge brødrenes motiv. Er det racisme eller er det, som min klient har forklaret, at hun før deres møde i skoven med den afdøde ven fortalte dem, at han havde voldtaget hende, siger Asser Gregersen.

Phillip Johansen fotograferet under afslappede omstændigheder et stykke tid før sin brutale død i juni i en skov nord for Rønne. Privatfoto

Forsvarer: Ubehageligt tema

Forsvareren vurderer, at det kan få en formildende virkning, når nævninge og dommere skal udmåle straffen, hvis moderen bekræfter den sigtede lillebrors forklaring. Han har endnu ikke været i kontakt med hende.

- Men jeg forventer, at hun vil stille op og støtte sine sønner, selvom jeg har stor forståelse for, at det er et ubehageligt tema at få rippet op i, siger Asser Gregersen.

Video/redigering: Rasmus Flindt/Emma Svendsen, Frederikke Stage

Han vil ikke i sine spørgsmål fokusere på, om der rent faktisk fandt en voldtægt sted. Bornholms Politi har ikke modtaget en anmeldelse om voldtægt mod brødrenes mor, og påstanden har ikke kastet en selvstændig efterforskning af sig.

Psykiatrisk forstyrrelse

Asser Gregersen oplyser, at også den yngste bror vil blive erklæret egnet til almindelig straf. Han var ifølge en ny mentalundersøgelse 'ikke sindssyg i gerningsøjeblikket' den nat i Blykobbe Plantage.

Den unge mand har en psykiatrisk forstyrrelse og har tidligere modtaget en kortvarig behandlingsdom i en hash-sag.

De to mænd på 23 og 25 år har erkendt sig skyldige i vold og i at have slået Phillip Johansen med næverne, flasker og rafter. Der blev ifølge anklageskriftet også brugt kniv.

Dødsvold eller drab nægter de sig skyldige i.

Brødre afviser racisme

I forbindelse med afhøringen af den yngste bror under et retsmøde for åbne døre i august fastslog den unge mand, at overfaldet i skoven intet havde med racisme at gøre.

Han forklarede, at det var moderens oplysning om det mulige seksuelle overgreb, der chokerede brødrene og udløste en spontan vrede.

Den 28-årige Phillip Johansen blev fundet livløs i den her bålhytte i Blykobbe Plantage. Foto: Pelle Rink

De besluttede at give Phillip Johansen, hvad den yngste bror også over for politiet har beskrevet som 'en lærestreg'. En af brødrene ringede efterfølgende til vennen, som de afhentede i bil og senere konfronterede med deres mors anklager i en bålhytte i Blykobbe Plantage nord for Rønne.

Her blev den 28-årige mand med dansk far og tanzaniansk mor klokken 6.11 næste morgen fundet med en del kvæstelser og livløs. Han blev kort efter erklæret død.

Brødrenes mor er tavs

Benthe Pedersen Lund, chefanklager hos Bornholms Politi, har tidligere offentligt bekræftet, at politiets efterforskning tidligt afkræftede, at der kunne være tale om en racemotiveret 'hate-crime'.

Chefanklageren forklarer, at hun indtil videre kun har planer om at indkalde ét vidne i skikkelse af den retsmediciner, som har skrevet obduktionsrapporten,

- Om jeg vil indkalde flere vidner, kan jeg endnu ikke oplyse, siger Benthe Pedersen Lund.

Drabsofrets mor, Mwajuma Johansen, savner sin søn og har meget svært ved at forstå og acceptere baggrunden for hans brutale død. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Der er endnu ikke udfærdiget et anklageskrift eller rejst tiltale i sagen, men chefanklageren forventer, at begge brødre vil blive tiltalt for drab efter straffelovens paragraf 237.

Benthe Pedersen Lund fortæller, at de sidste tekniske undersøgelser endnu ikke er på plads i drabssagen.

Der ventes dom i drabssagen 1. december i år, og der er foreløbig afsat to dage til hovedforhandling og domsafsigelse.

Ekstra Bladet har været i kontakt med brødrenes mor. Hun ønsker ikke at udtale sig til pressen.

Mor står frem: Måtte ikke se sønnens lig

Dramatisk anklage: Nu reagerer drabsoffers mor