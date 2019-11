Rækkehus brændt helt ned: Mand kørt til skadestue

Manden, der der kom til skade under branden, ringede selv 112

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

En 54-årig mand er blevet kørt til skadestuen, efter han befandt sig i et brændende hus onsdag aften.

Det er et rækkehus på Rosenvænget i Fredensborg, der er gået ild i. Den 54-årige mand ringede selv til alarmcentralen på slaget 21.54.

- Ham, der bor i huset, er blevet forbrændt og kørt på skadestuen, fortæller Dyre Sønnicksen, vagthavende ved Nordsjællands Politi, til Ekstra Bladet.

Politiet kender ikke til mandens tilstand, men han var selv kommet ud af huset, inde udrykningen nåede frem.

Flammerne nåede virkelig at få fat i rækkehuset, og det er også fået udover naboerne.

- Det er helt udbrændt og taget er faldet sammen. Nabohusene på begge sider er beskadiget. Det er faktisk fem yderligere boliger, der bliver genhuset, siger den vagthavende.

- Brandvæsenet mente i første omgang, at det handler om en juledekoration, men det er man ikke helt sikker på, fortsætter Dyre Sønnicksen.

Omkring midnat er brandfolkene stadig i gang med at efterslukke branden.

Når de er færdige med at arbejde på stedet, sætter politiet deres tekniske efterforskere på sagen for at være sikker på, hvordan den voldsomme brand startede.